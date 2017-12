Einer von zwei Autolenkern war auf der Schneefahrbahn ins Rutschen gekommen und der Wagen mit vier Insassen schlitterte in ein Bachbett. Drei der Frauen und Männer kletterten selbst aus dem Pkw, einer musste von der Feuerwehr gerettet werden.

Die Gruppe hat ein Silvester-Wochenende in einer Pension in Trahütten in Deutschlandsberg gebucht. Verteilt auf zwei Pkw fuhren sie gegen 17.00 Uhr auf einer Gemeindestraße, als der 57-jährige Lenker aus dem Bezirk Gänserndorf die Kontrolle über seinen Wagen verlor. In einer Linkskurve schlitterten sie über eine Uferböschung ins Wasser.

Das Auto blieb seitlich liegen und versank teilweise. Der Fahrer, eine 55-jährige Niederösterreicherin sowie eine 58-jährige Grazerin stiegen selbst aus. Ein 63-jähriger Grazer wurden von den Hilfskräften gerettet. Er war im eiskalten Wasser und dürfte sich eine Unterkühlung zugezogen haben.