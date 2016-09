Niederösterreicherin erstochen: Lebensgefährte flüchtig .

Eine 53 Jahre alte Niederösterreicherin ist am Dienstagvormittag tot in einer Wohnung in Wien-Favoriten gefunden worden. "Sie ist erstochen worden", sagte Polizeisprecher Roman Hahslinger. Nach dem Lebensgefährten, einem 47 Jahre alten Wiener, wurde gefahndet.