Niederösterreichische Kriminalisten haben bei Ermittlungen in Wien ein Crystal Meth-Labor ausgehoben. Zwei Verdächtige gaben der Landespolizeidirektion NÖ zufolge zu, seit Sommer Suchtmittel hergestellt zu haben. Die Männer, Österreicher im Alter von 33 und 53, wurden in die Justizanstalt Wien-Josefstadt eingeliefert.

Der 53-Jährige war bei der Übergabe von etwa 300 Gramm Speed in Wien-Ottakring auf frischer Tat festgenommen worden. In der Folge wurde eine Wohnung in Wien-Neubau ausgeforscht, deren Küche als Labor diente. Dort wurde ein laut Polizei bereits einschlägig vorbestrafter 33-jähriger Chemie-Student festgenommen, als er Crystal Meth mit dem Föhn trocknete und in der Folge strecken wollte.

Die Beschuldigten waren geständig, seit Juli 2016 Suchtmittel im Schwarzmarktwert von etwa 25.000 Euro produziert und verkauft zu haben. Für die Herstellung war aufgrund seines Fachwissens der Chemie-Student, für die Weitergabe der 53-Jährige verantwortlich. Die Erhebungen zur Ausforschung von Abnehmern dauern Polizeiangaben zufolge noch an.