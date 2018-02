63-Jähriger wegen Nötigung verurteilt .

Am Landesgericht Wiener Neustadt ist am Donnerstag nach nicht öffentlicher Verhandlung ein 63-Jähriger wegen Nötigung in zwei Fällen zu vier Monaten Freiheitsstrafe, bedingt auf drei Jahre, verurteilt worden. Außerdem wurde Bewährungshilfe angeordnet.