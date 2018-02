Auch die Pyhrnautobahn (A9) nördlich von Graz bis in die Südsteiermark und diverse Bergstraßen waren betroffen. Es kam auch zu einigen Unfällen. Auch in Graz sorgte der erste starke Schneefall des Winters für Probleme.

Laut ÖAMTC machten in der Steiermark vor allem die höhergelegenen Abschnitte der A2 Probleme, da Schwerfahrzeuge hängen blieben - etwa auf der Laßnitzhöhe, bei Gleisdorf-West sowie auf der Pack Richtung Kärnten. Bei Gratkorn nördlich von Graz ging es wegen der Schneemassen auf der Fahrbahn der A9 nur im Kolonnenverkehr weiter. Weiter südlicher, zwischen Gralla und Feldkirchen, kam es zu mehreren Auffahrunfällen. Die Radlpass Straße (B76) musste in der Früh wegen hängen gebliebener Lkw zwischen Stainz und Lannach gesperrt werden. Die Feuerwehr war mit 750 Männern und Frauen im Einsatz, vor allem mussten Fahrzeuge geborgen werden. Schwere Unfälle blieben bis zum Vormittag aus.

In Graz haben gut zehn Zentimeter Neuschnee für gröbere Probleme im Frühverkehr gesorgt. Erschwerend kam eine Sperre des Plabutschtunnels wegen eines Unfalls hinzu, hieß es aus dem Büro von Verkehrsstadträtin Elke Kahr (KPÖ). "Mit der Sperre des Tunnels stand alles - wir auch", meinte Peter Vogel, Einsatzleiter der Holding Graz. Für die Stadt war es der erste starke Schneefall der laufenden Wintersaison und er fiel ergiebiger aus als prognostiziert. Rund 60 Einsatzfahrzeuge, zuerst im Streudienst, dann mit Pflug im Räumeinsatz, sowie etwa 100 Mitarbeiter kümmerten sich um verschneite Verkehrswege.

In Kärnten waren gab es auf der A2 praktisch durchgehend Schneefahrbahn, durch hängen gebliebene Fahrzeuge kam es immer wieder zu Staus, vor allem am Griffner Berg und im Packabschnitt. Probleme gab es auch auf höher gelegenen Bergstraßen, für zahlreiche Pässe wie etwa den Wurzenpass wurde Kettenpflicht verhängt. Laut Rotem Kreuz hatten sich auch bereits einige Unfälle ereignet, mehrere Verletzte mussten in Krankenhäuser gebracht werden. Für den Tagesverlauf war ein Nachlassen der Schneefälle prognostiziert.

Die winterlichen Fahrverhältnisse haben Mittwochfrüh auch für mehrere Unfälle auf Burgenlands Straßen gesorgt ( wir berichteten, siehe hier und unten).