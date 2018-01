Der Jahreswechsel 2017/18 war mit 277 Notfalleinsätzen einer der ruhigsten der letzten Jahre für die NÖ Rettungsdienste. Bei Notruf NÖ wurden im Laufe der Silvesternacht 1.148 Telefonate mit einer Gesamtgesprächszeit von knapp 35 Stunden geführt. Meistens wurden dabei Erste-Hilfe- und Sicherheitsanweisungen gegeben. Es gab auch nur vier Einsätze wegen Verletzungen durch Böller, Raketen und Kracher; im Vorjahr waren es noch elf gewesen. Zwischen 19 Uhr abends und sechs Uhr früh gab es bei Notruf NÖ insgesamt 405 Dispositionen, das bedeutet einen Rückgang von rund acht Prozent gegenüber dem Vorjahr.

Notarzt-Einsätze nach Alkohol und Stürzen

Der Schwerpunkt lag bei den 277 Notfallrettungseinsätzen. Auch Krankentransporte sowie telefonische Beratungen und sonstige Hilfeersuchen wurden von Notruf NÖ koordiniert und durchgeführt. Bei 112 Einsätzen musste in dieser Nacht sogar ein Notarzt ausrücken. Gründe hierfür waren übermäßiger Alkoholgenuss, Kopfverletzungen nach Stürzen, Brände sowie akute Erkrankungen durch Herz- und Lungenprobleme. Im Vergleich zum letzten Jahr wurden in Niederösterreich um zehn Prozent mehr Notarztalarmierungen verzeichnet.

Viel zu tun gab es für die Feuerwehren in NÖ: Mussten sie zu Silvester des Vorjahres zu 28 Bränden ausrücken, so waren es diesmal 55 Löscheinsätze. Eingreifen mussten die Helfer zwischen 23 und zwei Uhr Früh vor allem bei zwölf Flur- und Wiesenbränden, die mehrheitlich aus den Bezirken Neunkirchen und Wiener Neustadt gemeldet wurden.

Strohtriste geriet in Brand

In Maria Raisenmarkt in der Gemeinde Alland (Bezirk Baden) geriet durch eine Silvesterrakete eine große Strohtriste in Brand. Um die Flammen zu bekämpfen, mussten fünf Feuerwehren ausrücken. In Vösendorf im Bezirk Mödling geriet durch einen verirrten Feuerwerkskörper die Terrasse eines Gasthauses in Brand. Das Feuer konnte rasch gelöscht werden, verletzt wurde niemand.

In Biedermannsdorf, ebenfalls im Bezirk Mödling, brannte ein Baumhaus durch eine Silvesterrakete völlig nieder. Zudem gingen noch mehrere Müllcontainer in Flammen auf, die Schäden hielten sich zum Glück in Grenzen.

Alles in allem standen zum heurigen Jahreswechsel in Niederösterreich 49 Feuerwehren mit 650 Mitgliedern im Einsatz.