Gewalt ist allgegenwärtig. Nicht nur die körperliche, auch Gewaltausübung durch Sprache nimmt zu. Seit einigen Monaten schreibt die Psychoanalytikerin Rotraud A. Perner aus Matzen im Weinviertel einen Blog zum Thema, der sich „Briefe gegen den Hass“ tituliert. Daher traf sich die NÖN mit ihr zum Gespräch über Gewalt und ihre Ursachen.

Zwei Grundsätze schickt Perner voraus. Erstens: Gewalt schädigt die Gesundheit. Und zweitens: Es gibt mehr Möglichkeiten, als aggressiv oder resignativ zu reagieren. „Wir brauchen ein breit gestreutes Wissen, um zu wissen, woher Gewalt kommt.“ Hilflosigkeit etwa erzeugt Gewalt. Sichtbar wird das aktuell an dem Ruf nach dem „starken Mann“. Begleitet von aggressiven Wahlkämpfen wie in Österreich oder den USA. Und die Menschen lassen sich von dieser Erregung anstecken, sagt Perner.

Auch Anonymität fördert Gewalt, denn „in der anonymen Masse fühlt sich niemand verantwortlich“. Dieses Verstecken gibt es nicht erst, seit es soziale Netzwerke gibt. „Das hat angefangen mit den Anrufbeantwortern. Dann kam die Möglichkeit, Nummern zu unterdrücken.“ Das alles machte es leichter, in der Masse zu verschwinden. „Wir sind aber Menschen, keine Maulwürfe, wir wollen einander in die Augen schauen.“ Also müsse man darauf bestehen, dass mit offenem Visier gekämpft wird, „das wäre die Aufgabe der traditionellen Medien“.

"Alles, was wir machen, ist von Vorbildern gelernt, und man muss das auch üben."

Aggression wird auch über Sprache transportiert, oft ist sie verletzend und verleumderisch, besonders in sozialen Netzwerken. Aber die Fähigkeit zum Ausgleich muss gelernt werden. „Alles, was wir machen, ist von Vorbildern gelernt und man muss das auch üben.“ Leider aber werde in vielen Familien kaum mehr gesprochen, daher gibt es auch wenig Möglichkeiten zuzuhören. Eigentlich könnte die Schule hier einen Ausgleich schaffen, findet Perner. Leider verschwinde das Besprechen und Argumentieren aus dem Stundenplan.

Wer aber zu wenig Aufmerksamkeit bekommt, dem fehlt die Energie, „da ist man latent depressiv“. Denn was wollen Menschen? „Sie wollen Aufmerksamkeit und Zuwendung.“ Kinder holen sich die Aufmerksamkeit in der Peer-Group via SMS oder Whatsapp – „aber dort wird im Stil von Dreijährigen kommuniziert“. Als Gegengewicht zur umgreifenden Sprachlosigkeit – oder auch Sprachunfähigkeit – würde sich Perner mehr Schultheater wünschen.

Nachsatz: „Die Lehrkräfte müssen das aber auch können.“ Hier könnte man soziale Rollen üben, was heute fehlt. Ebenso wie das Geld für sinnvolle Freifächer an den Schulen. Ein Thema, das mit Gewalt eng verwoben ist, ist die Geschwindigkeit, die enorm zugenommen hat. Hohes Tempo erzeugt Zeitdruck, und der führt oft dazu, „dass wir keine Alternativen mehr sehen“.

Der Verzicht auf Gewalt braucht Anerkennung. „Es ist ehrenhaft, nicht zuzuschlagen. Man kann sich ja auch räumlich oder zeitlich distanzieren.“