Die beste Bierkarte im Land? Hat das Schmid’s mitten in der Kremser Altstadt. Den schönsten Biergarten im ganzen Land (nämlich in ganz Österreich)? Hat das Hofbräu am Steiner Tor (auch in Krems). Und die beste unter den Klein(st)brauereien im ganzen Land? Steht in Schiltern, schaut aus wie moderne Kunst und heißt wie ihr Chef (Brau)Schneider.

Das sagt zumindest Conrad Seidl. Der nennt sich selbst Bierpapst. Und hat gerade seinen 19. Bier-Guide für 2018 herausgebracht. In dem finden sich nicht nur Listen, Bewertungen (von null bis fünf Krügerl) und Lokaltipps. Sondern auch Trends. Den zum Craft Beer. Aber auch den zur immer größer werdenden Vielfalt. Und den zur Ausgefallenheit. Wie beim Mangalitza Milk Stout aus Jörg Gartlers Brauküche im Weinviertler Schalladorf, bei dem, so Seidl, „der Schädel eines Mangalitza-Schweins mitverbraut wurde“.

Gebraut wird auch Klassisches

Wobei: Gebraut wird in Niederösterreich nicht nur Ungewöhnliches. Gebraut wird auch ganz Klassisches. Und vor allem: immer mehr Privates. 35 Privatbrauereien, Kleinbrauereien und Gasthausbrauereien – zu denen aber auch das Radlberger Egger Bier (aus dem Bezirk St. Pölten Stadt) gezählt wird, das ja schon lange nicht mehr zu den Kleinen gehört – führt die Wirtschaftskammer im April 2018. Insgesamt brauen 39 Biermacher an 55 Standorten in ganz Niederösterreich, darunter auch Traditionsbrauerei Ottakringer, die neben Wien in Markersdorf und in Bad Vöslau weitere Standorte hat.

Und: Es werden immer mehr. Allein 2018 sind vier neue Brauereien (in Landegg, Schwechat, Texingtal und Wiener Neudorf) dazugekommen. 2017 waren es gar zehn neue Brauer – wie der Roland Leimer aus Traiskirchen, der sein Zwickl, sein Pale Ale und sein Porter nach seiner Heimatpostleitzahl 2514er benannt hat. Oder Stefan Riedinger aus Fels am Wagram, der neben der Maschinenbauerei sein naturbelassenes Keller-, Weizen- und Revolutionsbier braut. Und darüber sagt: „Wir wollen bodenständig bleiben!“