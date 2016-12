Erwin Pröll feiert "70er" im Stift Göttweig .

Landeshauptmann Erwin Pröll (ÖVP) steht vor seinem "70er", den er am Heiligen Abend begehen wird. Die Volkspartei NÖ lädt bereits eine Woche zuvor, am Samstag, zum als Familienfest titulierten "Geburtstag in Göttweig" mit Festmesse (Stiftskirche) und Feierstunde (Stiftshof) für den Jubilar. Bis zu 3.000 Gäste werden erwartet.