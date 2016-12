„Mit 70? Natürlich kann man da noch gscheid feiern – da hat man es doch gerade erst gelernt!“, lachte Landeshauptmann Erwin Pröll , nachdem er vergangenen Samstag im Festzelt, das im Hof des Benediktinerstifts Göttweig aufgebaut worden war, gut und gerne 3.500 Hände geschüttelt hatte. Pröll wurde anlässlich seines bevorstehenden Geburtstages mit Glückwünschen und Geschenken überhäuft: Mehrere Stunden lang hatten die Saalordner alle Hände voll zu tun, die Gästeschar in Zaum zu halten: Alle wollten dem Jubilar persönlich gratulieren.

„Schon auch ein Stress, so ein Geburtstag!“, meinte Vizekanzler Reinhold Mitterlehner , der sich das Treiben aus sicherer Entfernung ansah. Er hatte Pröll als Geschenk ein Packerl Tarock-Karten und das Angebot einer Kartenspiel-Einschulung mitgebracht. Ansonsten gab es unter anderem selbst gestrickte blau-gelbe Strickmützen, Bilder und Wein. Auf die Frage, wie man denn einem honorigen Geburtskind wie Pröll angemessen gratuliere, schaute „Benimm-Papst“ Thomas Schäfer-Elmayer etwas ratlos in die Menge: „Eh so, wie‘s die Leute hier machen“, meinte er.

Bis auf Außenminister Sebastian Kurz , der absagen musste, weil er krank war, hatten sich große Teile der schwarzen Bundesregierung in Göttweig eingefunden: Justizminister Wolfgang Brandstetter , Landwirtschaftsminister Andrä Rupprechter , Innenminister Wolfgang Sobotka , Finanzminister Hans-Jörg Schelling und Co.

Und auch die hohe Geistlichkeit hatte sich zum Feiern eingefunden – und das, obwohl das vierte Adventwochenende sonst naturgemäß eher der Arbeit gehört. „Ich hetze von Besinnung zu Besinnung!“, brachte es Bischof Klaus Küng scherzend auf den Punkt. Neben ihm unter anderem vertreten: Kardinal Christoph Schönborn und Bischof Alois Schwarz sowie fast alle Äbte.

Von seiner Regierungsmannschaft rund um LH-Stellvertreterin Johanna Mikl-Leitner bekam Pröll zwei antike Kerzenständer und eine Geburtstagstorte überreicht. „Erwin hat Glück, ich hab‘ sie nicht selbst gebacken,“ lachte Mikl-Leitner.

Als Star-Geigerin Céline Roschek auftrat und Moderator Andy Marek verriet, dass die hübsche Musikerin auch Gemeinderätin in Bisamberg ist, scherzte Wirtschaftskammerpräsident Christoph Leitl : „Dann müsste die ÖVP dort die absolute Mehrheit haben!“ Emotionaler Höhepunkt des Abends: Eine Bilder-Schau mit den Highlights aus sieben Jahrzehnten Erwin Pröll. Der Landeshauptmann als Baby mit gut sitzendem Scheitel, der Landeshauptmann beim Sportln beim Feiern, beim Bussln mit Gattin Sissi und beim Papst. Mit Haaren und ohne. „Ich bin dankbar!“, resümierte Pröll, „demütig und glücklich. Ich habe mich von euch allen hier immer intensiv getragen gefühlt.“

Für den Lacher des Abends sorgten der steirische Landeshauptmann Hermann Schützenhöfer und sein burgenländischer Amtskollege Hans Niessl . „Wenn ich so lange Landeshauptmann bleiben will, wie der Erwin, wäre ich mit 88 noch im Amt!“, meinte Schützenhöfer, worauf Niessl erwiderte: „Denk bloß nicht, dass der Erwin mit 88 schon aufhören will!“

Außerdem unter den Gästen: Autor Felix Mitterer , die Schauspieler Miguel Herz-Kestranek , Uschi Strauss und Kristina Sprenger , Star-Sopranistin N atalia Ushakova , Künstler Christian Ludwig Attersee , Moderatorin Vera Russwurm , Raiffeisen-Chef Erwin Hameseder und viele mehr.