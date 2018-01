Jubiläumsball ohne Chefin.

Dass es gerade der Jubiläumsball war, den Bauernbunddirektorin Klaudia Tanner nicht auf der Tanzfläche, sondern mit einer Ohrenerkrankung im Krankenbett verbringen musste, war vermutlich nicht nur für Tanner selbst bitter, sondern auch für die zahlreichen Ehrengäste, die vergangenen Samstag ins Austria Center gekommen waren, um am 75. NÖ Bauernbundball zu feiern: Die umtriebige Chefin fehlte – das ließ man sie vor der offiziellen Eröffnung beim VIP-Empfang mittels kollektiv gebrüllter Genesungswünsche, die der Patientin per WhatsApp-Nachricht übermittelt wurden, auch wissen.

Zweiter prominenter Krankheitsfall an diesem Abend: Bundeskanzler Sebastian Kurz, der seinen Besuch ebenfalls absagen musste. Die Stimmung unter den 6.000 Besuchern war dennoch ausgelassen – es wurde getanzt, gegessen und getrunken und den Anfängen gedacht: „Zu den ersten Bauernbundbällen in der Nachkriegszeit mussten sich die Gäste ihr Essen und Trinken selbst mitnehmen“, erinnerte Volkskultur-Chefin Dorli Draxler in ihrer Eröffnungsrede.

Später beim Tanzen gesichtet: Umweltministerin Elisabeth Köstinger, die mit Landeshauptfrau-Stellvertreter Stephan Pernkopf zum „Crowded House“-Ohrwurm „Weather with you“ in der Disco eine flotte Sohle aufs Parkett legte, obwohl sie nach eigenen Angaben eher ein Tanzmuffel ist („Lieber trinke ich ein Glas Wein als zu tanzen!“)

Des Weiteren am Tanzparkett: Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leiter, Landwirtschaftskammer-Präsident Hermann Schultes, Militärkommandant Martin Jawurek und Landeshauptmann a. D. Erwin Pröll, der – wie er sagte – den Ballabend erstmals wie ein „normaler Mensch“ genießen konnte.