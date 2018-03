Die Mönche des Prämonstratenser-Stifts Geras laden von Palmsonntag bis Ostersonntag zur Mitfeiern der Liturgien sowohl im lateinischen als auch im byzantinischen Ritus ein.

Gottesdienst mit Abt Michael Proházka | Wolfgang Zarl

Die zum Stift gehörende byzantinische Kapelle ist am 25. und 27. März Schauplatz für die "Gottesdienste des Bräutigams", am 28. März für die "Liturgie der vorgeweihten Gaben", am 30. März für die Grablegung mit Beweinung Christi und am 31. März für die Mesonyktikon-Ostermatutin und die Osterliturgie. Am 25. März besteht um 14 Uhr die Möglichkeit zur Tiersegnung mit Kräuterpfarrer Benedikt Felsinger im Naturgarten des Stiftes.

Brückenbauer zwischen Ost und West

Der Abt sagt: „Hier in Geras ist eine Stätte der Begegnung von Ost und West. Denn was uns verbindet ist mehr als das, was uns trennt.“ Die byzantinische Kapelle soll ein Zeichen sein, dass die katholische Kirche „mit beiden Lungenflügeln atmet“ und unser Stift möchte so seine Brückenfunktion zwischen Ost und West wahrnehmen. Abt Michael K. Proházka ist Priester des lateinischen wie auch des byzantinischen Ritus.

Er setzte sich in seiner bisherigen Amtszeit besonders für eine Verbesserung der Situation der griechisch-katholischen Kirche im Nahen Osten ein. Unter Proházka wurde im Stift Geras eine byzantinische Kapelle eingerichtet. Die Festigung und Stärkung der Klostergemeinschaft und eine spirituelle Erneuerung sind seine wichtigsten Aufgaben. Er ist u. a. Vorstandsmitglied der Stiftung Pro Oriente, Mitglied des Lazarus-Ordens und Rektor der byzantinischen Kapelle des Stiftes Geras.

In der katholischen Kirche gibt es verschiedene Riten, innerhalb derer die Heilige Messe gefeiert werden kann. Die Lateinische Kirche verwendet fast nur den Römischen Ritus. In den Ostkirchen gibt es hingegen mehrere, wie etwa den byzantinischen Ritus ("Göttliche Liturgie" des Hl. Johannes Chrysostomus) oder den syrisch-malabarischen.

Der byzantinische Ritus entstand und entwickelte sich im Oströmischen Reich, besonders in Konstantinopel (früher Byzanz, heute Istanbul). Sowohl die byzantinisch-orthodoxen Kirchen als auch die mit Rom unierten Ostkirchen feiern ihre Gottesdienste in dieser Form. Die sehr feierliche Form der Liturgie ist unter anderem gekennzeichnet durch die Verehrung der Ikonen, die Verwendung von Weihrauch und viel Gesang, die Verbindung des Altarraumes mit dem zentralen Kirchenraum durch die Ikonostase sowie die besonders festlichen Gewänder der Zelebranten und Ministranten.