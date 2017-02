Übertragung von Teilgutschriften bei Kindererziehung (Pensions-Splitting):

Schon seit 2005 können in der österreichischen Pensionsversicherung freiwillig Teilgutschriften vom erwerbstätigen Elternteil auf das Pensionskonto des kindererziehenden Elternteiles übertragen werden, wenn noch kein Elternteil Anspruch auf eine Eigenpension hat.

Dieses Pensions-Splitting ist auf Antrag des erwerbstätigen Elternteiles möglich, und konnte bis zum 7. Lebensjahr des Kindes beim leistungszugehörigen Pensionsversicherungsträger gestellt werden. Dabei war dann eine Übertragung von Teilgutschriften für die ersten vier Lebensjahre eines Kindes (bei Mehrlingsgeburten fünf Jahre) möglich. Dazu vereinbarten die Eltern (Stiefeltern, Wahleltern, Pflegeeltern) den Übertragungswert (bis zu 50 Prozent der jeweiligen Teilgutschrift). Die Übertragung selbst wird als Verwaltungssache mittels Bescheid abgehandelt und ist nicht widerrufbar .

Nunmehr wurde mit 1. Jänner 2017 der Zugang zu dieser Übertragungsmöglichkeit bei Kindererziehung erleichtert . Der Antrag auf das freiwillige Pensions-Splitting kann nunmehr bis zur Vollendung des 10. Lebensjahres des jüngsten Kindes gestellt werden, das Übertragungsausmaß wurde pro Kind von vier auf sieben Jahre erweitert. Insgesamt können pro Elternteil maximal 14 Übertragungen durchgeführt werden.

Auch wenn dieses Angebot einer freiwilligen Übertragung von Teilgutschriften (= Pensions-Splitting) bisher nur sehr zaghaft in Anspruch genommen wurde, ist es dennoch eine überlegenswerte Möglichkeit, die eigenständige pensionsrechtliche Absicherung von Personen, die sich der Kindererziehung widmen, zu verbessern. Sollten Sie sich für diese Möglichkeit interessieren, so rate ich Ihnen an, sich jedenfalls vorweg bei Ihrem Pensionsversicherungsträger eingehend über die pensionsrechtliche Wirkung und Auswirkung auf die Pension beider Elternteile beraten zu lassen.

Weitere Maßnahmen im Bereich der Rehabilitation (Frühmaßnahmen, Wiedereingliederungsmaßnahmen):

Um das faktische Pensionsantrittsalter anzuheben, wurde der Grundsatz „Rehabilitation vor Pension“ um weitere Maßnahmen zur Erhaltung und Stärkung der Beschäftigungsfähigkeit sowie der Reintegration in den Arbeitsmarkt ergänzt.

Dazu wurden und werden nunmehr Rechtsgrundlagen geschaffen, damit durch Maßnahmen der Frühintervention , durch rechtzeitige medizinische und berufliche Rehabilitationsmaßnahmen und durch Wiedereingliederungsmaßnahmen Berufsunfähigkeit bzw. Invalidität vermieden werden kann. Die berufliche Rehabilitation wird zur Pflichtleistung und gebührt auch dann, wenn Berufsunfähigkeit und Invalidität in absehbarer Zeit „wahrscheinlich“ eintreten würde. Dazu wird auch die medizinisch-berufsorientierte Rehabilitation in den Leistungskatalog aufgenommen werden.

Halber Pensionsversicherungsbeitrag bei Pensionsaufschub:

Wer schon in Pension gehen könnte, diese aber freiwillig in der sogenannten „Bonusphase“ (Männer zwischen 65. und 68. Lebensjahr, Frauen zwischen 60. und 63. Lebensjahr) nicht in Anspruch nimmt und im Erwerbsleben bleibt, dem werden in diesem Zeitraum die Pensionsbeiträge auf 50 Prozent reduziert . Die bestehende Bonusberechnung im Ausmaß von 4,2 Prozent der Pensionsleistung pro Kalenderjahr des späteren Pensionsantrittes wird durch diese Beitragssenkung nicht berührt .