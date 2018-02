„Seniorentanz gibt es seit über 30 Jahren in Österreich“, erklärt Karl Hömstreit. Er selbst ist in St. Anton an der Jesnitz beheimatet und tanzt mit seinen fünf Gruppen auch „Squaredance“, „Linedance“, historische Kontratänze, Reihentänze und „Rounddance“.

„Ich bin seit zwei Jahren in Pension und empfinde das Tanzen als große Bereicherung für mein Leben. Meine Frau tanzt auch in meinen Gruppen mit, und manchmal, wenn wir zuhause in der Küche neue Tanzschritte üben, sind selbst unsere Enkelkinder mit Begeisterung dabei.“

„Christine Lhotka“ , erzählt Hömstreit, „gründete 1981 die erste Seniorentanzgruppe in Niederösterreich, in Klosterneuburg/Kierling. Seither ist das Interesse am Seniorentanz sehr gewachsen. Hundertfünfzig Tanzgruppen mit rund fünftausend Teilnehmern gibt es zurzeit in Niederösterreich. Vierundachtzig Tanzleiterinnen und zwei Tanzleiter sind für „Tanzen ab der Lebensmitte“ im Einsatz.

Tanzen ist Balsam für Körper, Geist und Seele

Im Hinblick auf die steigende Lebenserwartung der Menschen wurde Ende der 90er-Jahre das ganzheitliche Aktivierungsprogramm für Menschen in betreuten Einrichtungen erarbeitet. Dieses Programm nennt sich „Seniorentanz plus“. Auch hierfür wird eine Tanzleiterausbildung vom Bundesverband angeboten.

„Ich möchte den Senioren in meinen Gruppen wieder Freude an Bewegung vermitteln“, meint der Tanzleiter, „manche Menschen kapseln sich im Alter von der Gesellschaft ab und vereinsamen dadurch. Doch bei uns findet man wieder Anschluss, denn Tanzen und Musik bringen die Leute zusammen.“

Für Körper, Geist und Seele sei Tanzen ein Balsam, so Hömstreit, und laut einer Langzeitstudie (21 Jahre) der medizinischen Fakultät der amerikanischen Universität Stanford kann Tanzen das Risiko, an Demenz oder Alzheimer zu erkranken, um bis zu 76 Prozent senken.

Hömstreit auch aktiv am Aufbau von Seniorentanz in Ungarn

Als Tanzleiter und Tanzleiterin für den Seniorentanz lernt man in der Ausbildung Schrittkombinationen zu Musikstücken, die leichter zu merken sind als zum Beispiel Standardtänze. Diese Schrittkombinationen sind besonders geeignet, um möglichst einfach zu alten Schlagern, Walzern, südamerikanischen Klängen und traditioneller Volksmusik tanzen zu können. Der NÖ Landesvorsitzende ist auch aktiv am Aufbau von Seniorentanz im Nachbarland Ungarn beteiligt.