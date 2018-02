NÖN: Obwohl viele ältere NiederösterreicherInnen aktiv und gesund sind, bedarf es trotzdem auch ausreichender Plätze in den NÖ Pflege- und Betreuungszentren. Ist Niederösterreich in diesem Bereich gut aufgestellt?

Barbara Schwarz: Der Bereich der Altenpflege liegt mir als Sozial- und Senioren-Landesrätin sehr am Herzen und unser Bundesland ist in diesem Bereich aufgrund jahrelanger konsequenter Arbeit bestens aufgestellt. Daher werde ich auch nicht müde darauf hinzuweisen, dass die NiederösterreicherInnen auf unser Versorgungssystem vertrauen können. Wir können auf ein flächendeckendes und hochwertiges Pflegeangebot in unserem Bundesland verweisen. Dabei legen wir großen Wert auf professionelle Begleitung und Betreuung von pflegebedürftigen und chronisch kranken Menschen.

Das Land Niederösterreich kommt dieser Verantwortung in hohem Maße nach: An 48 Standorten arbeiten 5.000 MitarbeiterInnen und 1.500 Ehrenamtliche für 6.000 Pflege- und Betreuungsplätze. Das macht das Land NÖ zum größten Betreiber von Pflege- und Betreuungszentren.

Gibt es eine Strategie oder ein Grundkonzept, nach dem hier vorgegangen wird?

Schwarz: Ja, eine sehr wichtige Grundlage ist der NÖ Altersalmanach, denn bei einem derartigen Angebot und Budgeteinsatz sind umfassende Prognosen und Planung unerlässlich. Er dient als Orientierung beim Ausbau der mobilen Pflegedienste und der Pflege- und Betreuungszentren. Auf Basis von Demografie- und Haushaltsdaten wird der konkrete Bedarf an Betreuungsplätzen in den NÖ Bezirken erhoben. Die Ergebnisse machen es möglich, die Pflege- und Betreuungsversorgung der Menschen unter effizientem Einsatz der vorhandenen Mittel zu gewährleisten. Die Prognosen sagen eine Steigerung der Zahl der Pflegegeldbezieher in NÖ von derzeit rund 92.000 auf 108.000 Personen im Jahr 2025 voraus, bei den stationären Pflegebetten ist ebenso ein leichter Mehrbedarf absehbar.

Wie gestaltet sich der weitere Ausbauplan auf Grundlage dieser Daten?

Schwarz: Parallel zum Altersalmanach erarbeiten wir, neben den Aus- und Neubauten privater Träger, seit geraumer Zeit in Fünf-Jahres-Abständen Ausbaupläne für unsere NÖ Pflege- und Betreuungszentren, die sich an den jeweiligen Bedarfsprognosen orientieren. Aktuell wird der 6. Ausbauplan für den Zeitraum 2017 bis 2023 mit einem Investitionsvolumen von rund 170 Millionen Euro umgesetzt.

An welchen Standorten werden diese Maßnahmen durchgeführt?

Schwarz: Zu- und Umbauten sind in Pottendorf, Scheibbs, Himberg und Tulln geplant, Neubauten in Perchtoldsdorf, Bad Vöslau, Mauer, Mistelbach und das komplexe Projekt des GenerationenCampus Korneuburg. Der GenerationenCampus ist ein besonders innovatives Projekt, erstmals werden an einem Standort ein Pflege- und ein Sozialpädagogisches Betreuungszentrum zusammengeführt. Synergien in der Betriebsführung, die Umsetzung des Wohngruppenkonzepts in beiden Bereichen und neue Akzente in der Ausbildung Jugendlicher zeichnen das Projekt besonders aus. Insgesamt werden hier 48,5 Millionen Euro investiert.

Gibt es auch repräsentative Rückmeldungen oder Befragungen über diese 48 NÖ Pflege- und Betreuungszentren?

Schwarz: Ja, denn das Wissen um die Zufriedenheit von BewohnerInnen und Angehörigen ist ein zentraler Schlüssel zur stetigen Optimierung in der Pflege und Betreuung. Anonym haben an der aktuellen Befragung weit über 5.000 Personen teilgenommen, diese wurde von einem externen Institut durchgeführt. Gesamt gesehen wurden die Häuser von den BewohnerInnen mit der Schulnote 1,36 und von den Angehörigen mit 1,53 bewertet. Die Sauberkeit, die Freundlichkeit des Personals, das Eingehen auf persönliche Wünsche und die Zufriedenheit mit der ärztlichen Versorgung sind die erfolgreichsten Befragungspunkte. Weit über 90 Prozent würden das jeweilige Pflege- und Betreuungszentrum weiterempfehlen. Dieser gute Ruf ist ein großes Lob für MitarbeiterInnen und Führungskräfte in den NÖ Pflege- und Betreuungszentren.

Wie wird sich die Abschaffung des Pflegeregresses seit Jahresbeginn auf das Bundesland auswirken?

Schwarz: Die Auswirkungen sind noch nicht ganz klar, jedoch sind wir als Bundesland gut vorbereitet. Denn jeder, der einen Platz braucht, wird auch einen bekommen. Die Nachfrage ist bisher im Rahmen des Machbaren, aber steigend. Der akute Bedarf kann mit vorhandenen Kapazitäten gedeckt werden, aber das Interesse an Neuanträgen ist im überschaubaren Maße gestiegen. Die Zusammenarbeit zwischen Landeseinrichtungen und privaten Heimen sowie der Behörde funktioniert hier sehr gut. Für eine seriöse Schätzung der tatsächlich benötigten zusätzlichen Kapazitäten brauchen wir die Erfahrungswerte des ersten Halbjahres 2018.

Aktuell schätzen wir alleine durch die Abschaffung des Regresses Mehrkosten für das Land von 50 Mio. Euro pro Jahr, noch ohne die Einrechnung der Kosten für zusätzliche Pflegeplätze.