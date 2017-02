Das Stift Klosterneuburg beherbergt auf einer Fläche von 2.000 Quadratmetern eine ganz besondere Schau. Die Ausstellung in der im neunzehnten Jahrhundert von Joseph Kornhäusel erbauten Orangerie erzählt die Bedeutung der Orchidee in den Monarchien Europas, ausgehend vom 300. Geburtstag Maria Theresias bis zu Mette Marit, Kronprinzessin von Norwegen.

Fürstin Anita von Hohenberg, die Patin der neuen Orchideenzüchtung des Stiftes Klosterneuburg. | david-mayrhofer.com

Dabei wird eine neue Züchtung präsentiert, deren Patin Fürstin Anita von Hohenberg sein wird, Nachfahrin von Maria Theresia und Urenkelin von Thronfolger Franz Ferdinand.

NÖN: Wieso ist die Wahl der Patin heuer auf Sie gefallen?

Anita von Hohenberg: Ich denke, das Stift hat wieder eine prominente Patin gesucht. Vor mir war Gloria Prinzessin von Thurn und Taxis an der Reihe, meine Cousine, mit der ich über zwei Seiten verwandt bin.

Prinzessin Gloria ist eine religiöse Frau. Das kann man auch von Ihnen sagen.

Hohenberg: Ja, absolut. Das passt zum Stift, zur Tradition. Und weil Klosterneuburg immer Beziehungen zu Persönlichkeiten hatte, die nicht immer die Linie gerade gezogen haben.

Was meinen Sie damit?

Hohenberg: Nun, ich bin eine geschiedene Frau und wiederverheiratet. Im Auge der katholischen Kirche habe ich Zacken.

Das wird heute aber durchaus anders gesehen.

Hohenberg: Naja, Gesetze sind Gesetze. Aber ich habe meinen Glauben jedenfalls dadurch nicht verloren.

Mögen Sie Orchideen?

Hohenberg: Ein bisschen stehe ich auf Kriegsfuß mit ihnen. Sie blühen zwar wahnsinnig lang, aber sie schauen dann so mickrig aus. Deswegen finde ich die Schau in Klosterneuburg so toll. In der Fülle sind Orchideen äußerst beeindruckend.

Aber Patin zu sein, darauf sind Sie schon stolz?

Hohenberg: Ich bin sehr gerührt und habe sofort Ja gesagt, weil ich das sehr nett finde und es mir hilft. Ich kämpfe ja nicht nur für mein Ego, sondern auch für Artstetten. Das ist eine hervorragende Werbung für das Schloss als Ausflugsziel.

Man sagt Orchideen nach, dass Sie eine erotische Ausstrahlung haben. Empfinden Sie das auch? Hohenberg: Das müssen Sie eigentlich den Abt fragen. Aber ich denke schon. Und das ist gut so, denn in der Natur muss es alles geben.

Schenken Sie selbst Orchideen? Hohenberg: Nein, ich schenke immer Pflanzen für draußen, Rosen, Hortensien oder Bäume. Ich habe viele Freunde, die Wälder besitzen. Die haben dafür Platz und freuen sich darüber. Ihnen würde ich wohl keinen Baum schenken (lacht), aber auch keinen Kaktus.