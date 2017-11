Sauerteig & Süßdampfl, Roggenbrot & Handsemmerl, Germstriezel & Zuckerreinkerl …

Was klingt wie ein Bäckereimenü, steht im Waldviertel auf dem Stundenplan. Und zwar in der ersten Biobackschule der Region. Die hat in Fritz Potocniks Backstube ihr Klassenzimmer aufgeschlagen. Und lehrt dort, im Dörfchen Burgerwiesen im Bezirk Horn, wie man Teig führt, wie man Brot wirkt, wie man Striezel flicht, wie man Semmerl faltet und noch viel mehr.

„Das Thema Brot ist ja ein großes“, sagt Initiatorin, Buchautorin und Teilzeitwaldviertlerin Elisabeth Ruckser. „Aber: Eigentlich ist es ganz simpel. Es gibt Roggen, es gibt Weizen – und es gibt ganz viel dazwischen!“ Waldstaudenroggen zum Beispiel, eine „uralte“ Getreidesorte, die „ursprünglich aus dem Waldviertel stammt“. Damit wird in Fritz Potocniks Backstube – in der seit knapp zwei Jahren einmal im Monat, manchmal auch viermal im Monat die Bio-Backschule einen Tag lang öffnet – auch gebacken. Ebenso wie mit Sauerteig. „Der interessiert die Menschen sehr“, erzählt Elisabeth Ruckser.

"Ich bin ja keine Bäckermeisterin"

Sie selber auch. Und weil sie noch von ihrer Großmutter erzählt bekommen hat, wie das damals war, mit dem Brotbacken, wollte sie es selber wissen. Und selber machen. Im ersten Workshop in Burgwiesen, das war im November 2014. „Da haben wir uns sogar einen Holzofen aus dem Museum in Horn ausgeborgt. Das war wild!“

Aber: „Ich bin“, sagt die Journalistin und Autorin, die übers Brotbacken 2015 auch ein Buch geschrieben hat (Neuauflage: März 2018) „ja keine Bäckermeisterin.“ Aber eine, die sich schon lange etwa im Thayatal um Slow Food bemüht. Und der der „Bio-Gedanke“ besonders wichtig ist. „Da geht’s ja auch um andere Dinge“ als nur ums Backen. Nämlich um das Bewusstsein. Und darum, zu sehen, was dahinter ist. „Das ist auch ein Effekt der Backstube. Schließlich ist in den letzten Jahren gerade im Backsegment viel Industrie dazugekommen.“ Und viele kleine Bäckereien sind weggestorben.

In der Burgwiesener Backstube jedenfalls wird am 25. November ab 10 schon wieder in der Backschule gebacken: „Brot & Gebäck“. Und am 2. Dezember „Weihnachten“. „Aber nicht die Kekserlabteilung“, lacht Elisabeth Ruckser, sondern Advent striezel, Kletzenbrot, Panettone und vielleicht sogar ein paar Kärntner Reinkerln. Anmeldung: www.bio-backschule.at