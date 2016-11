Vor ziemlich genau sechs Jahren bangten Barbara Daxböck und Katrin Hofmann, ob sie zumindest 200 Gäste in der Ottakringer Brauerei in Wien begrüßen dürfen. Der erste Fesch’markt zog im Endeffekt 1.700 Fashioninteressierte an – und ein Event war geboren.

Heuer werden von 18. bis 20. November etwa 200 Designer und Künstler Mode und Schmuck ausstellen. Aber auch etwa 30 Gastronomen bieten unterschiedlichste Kulinarik. „Es ist immer wieder spannend, zu sehen, was Menschen für Ideen haben“, sagt die Pöchlarnerin Barbara Daxböck. Die Begeisterung für ihren Job ist bei der 34-Jährigen offensichtlich.

Ganz in der Nähe der Brauerei lebt Daxböck mit ihrem Ehemann. Niederösterreich hat sie aber nicht hinter sich gelassen: „Wenn ich heimfahre zu meinen Eltern oder Großeltern, dann gibt mir das extrem viel.“ Außerdem schätzt sie die Natur und nutzt dann die Zeit am Land zum Wandern.

Arbeit ist straff organisiert

Nach der Matura am Stift Melk studierte Daxböck Tourismus-Wirtschaft in Wien und begann dann in der Ottakringer Brauerei zu arbeiten. Der mittlerweile Selbstständigen ist im kleinen Team rund um den Fesch’markt Humor sehr wichtig. Dadurch entstünden auch immer wieder Marketinggags. Die Arbeit innerhalb sei aber straff organisiert. Nur so könne man nach außen dann auch lässig sein. „Die Exceltabelle ist unser bester Freund“, sagt Daxböck lachend.

Der Fesch’markt findet bereits sieben Mal im Jahr statt. Neben Graz, Vorarlberg, Linz und Wien wäre für Daxböck als nächstes mögliches Ziel New York. Sonst sei sie aber „niemand, der was plant“. „Ich denke mir, wenn man immer sein Bestes gibt und versucht, sich weiterzuentwickeln, werden die richtigen Situationen schon kommen.“