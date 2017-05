Weniger Plastik, mehr Nachhaltigkeit. Für den Waldviertler ist dies nicht nur ein Trend, sondern eine Aufgabe. Er hat eine plastikfreie Alternative zur Frischhaltefolie entwickelt. Der sogenannte Jaus’nwrap besteht aus Bienenwachs.

„Durch meine Eltern habe ich schon immer mit Bienen zu tun gehabt“, erklärt der 34-Jährige, dessen Vater Imker ist. Schon seit Jahren werden im Familienbetrieb Waldviertler Ohrenkerzen produziert, die aus Bienenwachs, Baumwolle und einem Filter bestehen und bei der Ohrenreinigung helfen.

Aufgewachsen ist Wurth im Waldviertel, bis er zehn Jahre alt war in Schrems, später bei Weitra. Am Tag seiner mündlichen Matura kam sein erster Sohn zur Welt. Nach dem Zivildienst studierte Wurth Umwelt- und Bioressourcen Management in Wien. Danach zog die Familie wieder aufs Land in den Bezirk Horn.

Die Idee zu dem Jaus’nwrap hatte Wurths Frau Rosi, weil es in Amerika eine ähnliche Erfindung gab. Online wird er inzwischen verkauft. „Das Schönste ist eigentlich, was Neues zu schaffen und das Resultat am Ende des Tages zu sehen. Einfach, dass es geklappt hat“, so Wurth.

Der Jaus’nwrap ist ein wachs- und harzgetränktes Bienenwachstuch und ist wiederverwendbar. Am liebsten wäre Wurth, dass alle Bestandteile bio und regional sind, was aber nicht immer möglich ist. „Das Baumharz kriege ich südlich von Wien. Aber für Bäume gibt’s natürlich keine Bio-Zertifizierung“, so Wurth lachend.

Rosi Wurth arbeitet Teilzeit im Sozialbereich. Ohne ihre Hilfe würde es nicht gehen, sagt der Waldviertler. Und auch die Schwiegermama und seine Eltern seien eine große Stütze. Dass er selbstständig ist, genießt er vor allem deshalb, weil er sich die Zeit so einteilen kann, um viel bei den Kindern zu sein. Sein zweiter Sohn wurde 2007 geboren. Obwohl die Mehrheit der Kunden zufrieden sei, wird weiter am Jaus’nwrap getüftelt. „Wir würden gerne eine vegane Variante probieren“, verrät Wurth.

