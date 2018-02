Jedes Jahr in der vorösterlichen Fastenzeit gehört das Benefiz-Fastensuppenessen der Katholischen Frauenbewegung (kfb) zur guten Tradition in zahlreichen Pfarren der Diözese St. Pölten.

Tausende Frauen beteiligen sich daran, der kommende 25. Februar gilt als "Suppensonntag".

Bei dieser „Aktion Familienfasttag“ – auch bekannt unter dem Motto „Suppe essen, Schnitzl zahlen“ - werden in über 100 katholischen Pfarren allein in der Diözese St. Pölten bei Gottesdiensten und entwicklungspolitischen Bildungsveranstaltungen Spenden gesammelt.

„Fasten heißt, nicht nur an sich, sondern an die Mitmenschen zu denken!“Frauenbewegung-Vorsitzende Rosenberger

Statt nach dem Gottesdienst ein üppiges Mahl zu sich zu nehmen, gibt es die Fastensuppe. Die gespendeten Gelder werden in rund 100 konkreten Projekten direkt vor Ort für die Verbesserung von Frauen und Kindern in den Ländern des Südens eingesetzt.

Frauenbewegung-Vorsitzende Rosenberger betont: „Fasten heißt, nicht nur an sich, sondern an die Mitmenschen zu denken!“ Das Motto heuer lautet: „Teilen spendet Zukunft“

2,6 Millionen Euro im Vorjahr gespendet

Die Aktion Familienfasttag der Katholischen Frauenbewegung will die Not von Menschen nicht nur kurzfristig lindern, sondern einen Wandel der Lebenswelt bewirken. Im Vorjahr wurden bei der Aktion Familienfasttag österreichweit 2,6 Millionen Euro gespendet. Die mit dem Österreichischen Spendengütesiegel ausgezeichnete Aktion Familienfasttag wurde 1958 von der Katholischen Frauenbewegung Österreichs zur Bekämpfung des Hungers in der Welt gegründet.

25. Februar: jeweils nach den Gottesdiensten, in den Pfarrhöfen

Pfarre Maria Anzbach

Pfarre St. Johannes Kapistran St. Pölten

Pfarre Pöchlarn

Pfarre Oed (Sturmhof)

Pfarre St. Andrä/Traisen

Pfarre Brand-Laaben

Pfarre St. Pölten Maria Lourdes

Pfarre Haunoldstein

4. März

Pfarre St. Leonhard/Forst

Pfarre Herzogenburg