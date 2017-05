Das eine ist tiefschwarz, hat einen beigen Schaum und duftet nach Schokolade. Das zweite ist rotbraun, schmeckt nach Vanille und Walnüssen und gehört zu den Starkbieren. Das dritte ist hell und frisch, im Abgang leicht bitter und passt am besten zu Currys. Das vierte ist elegant und trocken, braucht einen speziellen Aromahopfen und passt am besten zu Barsch.

Gebraut werden alle vier in Niederösterreich. Bei Karl Schwarz in Zwettl, bei Gerald Schwarz in Krumau und bei Karl Trojan in Schrems. Empfohlen werden sie auch in Conrad Seidls jüngstem Bier Guide, den Österreichs „Bierpapst“ gerade in seiner mittlerweile 18. Auflage herausgegeben hat.

Neuheit ist das Bier Black Magic

Auf der Neuheitenliste des Bier Guide 2017 finden sich auch das tiefschwarze Black Magic, das 8,3 Prozent kräftige Porter-Bier von Braumeister Heinz Wasner aus der Zwettler Privatbrauerei, und der rotbraune Nussknacker, das 10,5 Prozent starke Barley-Wine-Bier, das Brew Age bei Braumeister Johannes Kugler im Krumauer Schwarzbräu brauen lässt.

Und in den Lokalempfehlungen lassen sich das helle, frische Schremser Kellerpils und das elegante, trockene Zwettler Saphir bestellen.

Wobei Conrad Seidls Bierlokal des Jahres aus NÖ auch im Waldviertel zuhause ist. Und zwar Bernhard Zimmerls Foggy Mix in Waidhofen an der Thaya, „mit irischer Bar, amerikanischer Lounge und einer auffallend umfangreichen Karte“, so die Bewertung. Fünf Krügerl bekamen im Bier Guide dagegen zwei andere heimische Bierlokale. Und zwar Severin Webers genusswerkstatt sieben:schläfer in der Kellergasse im Weinviertler Falkenstein. Und Erich Windischs Steak-, Burger- und Bierlokal Zündwerk in der Strasshofer Hauptstraße.