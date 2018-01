Mitarbeiter spenden für Blutbank des Landesklinikums .

Mitte Jänner erfolgte in der Spar-Zentrale in St. Pölten wieder der Aufruf an alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zur freiwilligen Blutspende. Angestellte der Blutbank St. Pölten waren in der Zentrale im Einsatz um die freiwilligen Spender zu betreuen.