„Mit Blut kann man Leben retten“, so NÖ-Rotkreuz-Präsident Josef Schmoll. Ob bei einer Operation, nach einem Unfall oder bei einer Geburt … „Alle 80 Sekunden braucht in Österreich jemand eine Blutkonserve“, betont Landesrat Karl Wilfing.

„Blut ist immer noch das wichtigste Medikament und ist bis heute nicht künstlich herstellbar. Wir brauchen daher Freiwillige, die bereit sind, zu spenden.“ Und das auch in der kalten Jahreszeit. Denn: „Auch im Winter kann es zu Blutengpässen kommen.“ Immerhin können sich auch Spender erkälten und krank werden. Und: Kälte und Glätte führen zu mehr Unfällen.

„Werde zum Schutzengel. Rette Leben. Mit deinem Blut“

Daher gibt es von 3. November bis 19. Dezember eine Blutspendeaktion der NÖ Landeskliniken-Holding in Zusammenarbeit mit dem Roten Kreuz Niederösterreich, der Jugendinfo 1424 und der Uniqa, die sich insbesondere an 18- bis 30-Jährige richtet. Mit 159 Blutspendeaktionen in NÖ. Passend zum Motto „Werde zum Schutzengel. Rette Leben. Mit deinem Blut“ gibt es für jeden, der teilnimmt, einen „Engerl-Lebkuchen“. Und: Es werden Preise verlost, wie etwa Karten für Masters of Dirt, den MotoGP in Zeltweg, das Beach Volleyball Major Series in Poreč, ÖFB-Länderspiele und vieles mehr. Die Gruppe, die die meisten Blutspender motivieren kann, kann einen Abend mit Thommy Ten und Amelie van Tass gewinnen.

Begeistert von der Aktion ist auch der ehemalige Profi-Skifahrer Benjamin Raich. „Als Sportler ist man mit Verletzungen, Unfällen konfrontiert. Da lernt man das zu schätzen. Ich bin auch Blutspender.“

www.lifesaver-noe.at