Unter dem Motto „helfen > wegschauen“ wurde am 17. Mai die landesweite Haussammlung von Caritas Direktor Hannes Ziselsberger, Pater Karl Leisner-Becker und Landesrätin Teschl-Hofmeister in Vertretung von Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner im Schloss Pöggstall gestartet.

„Die Haussammlung ist ein besonders sichtbares Zeichen gelebter Nächstenliebe. Es geht nicht nur darum Geld zu sammeln, sondern um die Begegnung mit den Menschen an der Haustür. Die Haussammler erfahren im Gespräch die Bedürfnisse der Menschen und sehen wo Not herrscht und Hilfe notwendig ist“, so Hannes Ziselsberger, Caritasdirektor der Diözese St. Pölten.

Landesrätin Teschl-Hofmeister dankt für das Engagement

Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister dankte den Haussammlern für ihr Engagement und ihre Bereitschaft mit den Menschen ins Gespräch zu kommen und dabei ihre Nöte wahrzunehmen. „Diese ehrenamtliche Tätigkeit ist besonders wertvoll und eine wichtige Stütze unseres Sozialsystems“, betonte Teschl-Hofmeister.

Das Engagement der Sammler und Spender bei der Haussammlung ermöglicht der Caritas, zahlreichen Menschen in Niederösterreich zu helfen. Die Unterstützung reicht von psychosozialer Beratung über finanzielle Nothilfen, bis hin zur Lernunterstützung für SchülerInnen, Projekten für langzeitarbeitslose Menschen, Beratungs- und Therapiestunden in den Familienzentren, Beschäftigungstherapie für Menschen mit Behinderung oder für Hospizarbeit am Ende des Lebens.

Beim Haussammlungsstart in Pöggstall wurden 7 Pfarren geehrt, die im Vorjahr mit besonderem Engagement, neuen Ideen und viel Einsatz Erfolge verzeichnen konnten. Es sind dies die Pfarren Dorfstetten, Pöggstall, Mauer-Öhling, St. Pölten Stattersdorf-Harland, Ybbs, Ober Grafendorf und Altenburg. Die Pfarre mit dem höchsten Ergebnis war 2017 die Pfarre Wieselburg. Im Rahmen der Feier hat Pater Karl Leisner-Becker die Segensbänder für die Haussammlung gesegnet. Die Veranstaltung wurde von einem eigens zusammengestellten Chor bestehend aus 25 Haussammlern musikalisch begleitet.

Verwendung der Spendenmittel vor Ort in Niederösterreich