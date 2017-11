„Da geht es ums Eingemachte. Da geht es um unsere Lebensgrundlage!“ Sagt Reinhard Seiß. Genauer: Es geht um unseren Raum. Der wird nämlich immer weniger. Oder: Der wird immer mehr verbaut. Und das konstatieren nicht nur Raumplaner wie Reinhard Seiß, der gerade für Niederösterreichs Architekturnetzwerk ORTE dessen siebentes Symposium geplant hat. Das konstatieren auch Architekten, Ökonomen, Ingenieure oder Verkehrswissenschaftler.

Sie alle saßen vergangenen Donnerstag in Niederösterreichs Landesbibliothek am Podium. Und diskutierten über einen dramatischen Befund. „Unser Lebensraum wird kaputt gemacht“, fasst Heidrun Schlögl, ORTE-Geschäftsführerin, zusammen. Und macht sich „große Sorgen“ darum, wie zersiedelt NÖ sei, wie sorglos Grünland in Bauland umgewidmet werde und wie am Stadtrand Gewerbezonen „sprießen“.

Stopp von Baulandwidmungen

„Als wir angefangen haben“, erzählt Schlögl – 1994 war das, mit einem Festakt im Stift Melk und prominenten Paten von Architekt Roland Rainer bis Architekturkritiker Otto Kapfinger – „ging es darum, tolle Architekten einzuladen, Projekte herzuzeigen, Architektur zu fördern.“ Inzwischen ist man in der Kremser Kunstmeile, wo ORTE sitzt, „einen Schritt weiter“ – bei der Baukultur, bei Themen wie Zersiedelung, Leerstand, Partizipation. Und: Verbauung.

30 Fußballfelder, das stellte der Bodenatlas von Global 2000 schon 2015 fest, werden in ganz Österreich verbaut – pro Tag! In Niederösterreich sind es im Verhältnis mindestens genauso viele. „Wir haben schon in den 80ern über diese Probleme geredet. Aber es ist seither nicht besser, sondern noch schlimmer geworden“, meint Reinhard Seiß. Am Papier gäbe es zwar Fortschritte, aber „an der Umsetzung scheitert es!“

Was es bräuchte? Einen sofortigen Stopp von Baulandwidmungen, zählt Heidrun Schlögl auf, die Verlagerung des Verkehrs auf Bahn, Bus und Rad, eine Offensive zur Gebäudesanierung und eine umfassende Leerstandsmobilisierung. Also: eine „Ressourcenschonung“.

Dazu brauche es Politik, Planung, Wirtschaft und Bürger, so Reinhard Seiß. „Man kann natürlich wegschauen. Aber besonders rosig sieht unsere Zukunft nicht aus!“ www.orte-noe.at