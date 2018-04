Am Anfang waren die „großen“, die alten, die Traditionsweingüter. Die – der Bründlmayer zum Beispiel oder der Jurtschitsch – öffneten anno 1995 zum ersten Mal im Frühling ihre Türen. Und luden zu einer „Tour de Vin“, also eigentlich: einem „Ausflug zum Wein“. Ein Jahr später sagten die „Kleinen“, genauer: der Weinbauverein von Langenlois: „Das brauchen wir auch!“ Und hoben den ersten Weinfrühling aus der Taufe.

Den Weinfrühling gibt’s mehr als 20 Jahre später noch immer. Und nicht nur das – er ist auch kräftig gewachsen. 40 Winzer aus einem Tal (nämlich dem Kamptal) waren es anfangs, die alljährlich den Frühling feierten und ihre Kellertüren aufsperrten. Heute sind es 225 (!) – aus dem Kamptal, dem Kremstal und seit sechs Jahren auch aus dem Traisental.

"Der Wein sollte schon im Vordergrund stehen"

„Das schafft sowieso keiner an zwei Tagen“, lacht Wolfgang Schwarz, Geschäftsführer des Langenloiser Ursin Hauses und Mitinitiator des Weinfrühlings. „Da muss man sich schon eine Marschroute zurechtlegen! Ein durchschnittlicher Gast schafft vielleicht fünf bis zehn Weingüter. Aber: Darum geht’s auch gar nicht!“ Sondern ums Aufs-Land-Kommen und ums Wein-Kosten. „Der Wein sollte schon im Vordergrund stehen!“ Der Wein für den Weinfrühling werde auch gerade abgefüllt, damit er dann – der neue, junge 2017er nämlich – kellerfrisch verkostet werden kann.

Von Keller zu Keller, oder besser: von Ort zu Ort kommt man am Weinfrühlings-Wochenende auch mit dem Zug – mit ermäßigten Weinfrühlings-Eintrittsbändern (Normalpreis: 20 Euro) für Zugreisende und mit erhöhten Frequenzen auf der Kamptalbahn. Noch mehr Wein (und noch mehr Frühling) gibt’s auch ein paar Weinbauorte weiter östlich, nämlich am Wagram. Dort startet am 27. April der Lössfrühling – mit acht Weinbaugemeinden und vier Wochenenden.

Und auch die Tour de Vin gibt’s noch immer. Heuer schon zum 24. Mal und mit 36 Weingütern (1995 waren es noch 18). Und zwar am 5. und 6. Mai.

www.donau.com

www.regionwagram.at

www.traditionsweingueter.at