Alf Krauliz: „Die Bühne ist eine Sucht für mich“.

Alf Krauliz ist ein Mensch mit vielen Talenten. Der gebürtige Wiener und Wahl-Niederösterreicher kann nie still stehen. Musik, Theater, Unterrichten und immer wieder Festivals zu gründen und zu bespielen sind seine Leidenschaft. Dabei lässt ihn die Bühne nie los.

Der promovierte Geologe gründete schon während des Studiums 1969 die Austropop-Band Misthaufen, deren größter Hit das Musical „Schabernack“ war. Bekannt wurde er in den letzten Jahrzehnten über die Grenzen Österreichs hinweg als Festivalmanager. Leiter des Stadtfests in Wien, Gründer des Wiener Metropol und zehn Jahre Intendant des Kremser Donaufestivals sind nur einige Stationen seiner Karriere.

"Im Fokus sind vor allem Kreativität und Selbstfindung"

„Das Wesen der Kreativität ist es, Sachen parallel zu machen. So ergeben sich interessante Querverbindungen“, ist sich Krauliz sicher. Während er in den 90er-Jahren die Leitung des Donaufestivals innehatte, daneben Ideenfindung unterrichtete und das Haus seiner Mutter in Heidenreichstein renovierte, kam ihm die Idee zur Sommerakademie in Motten bei Heidenreichstein, die diesen Sommer bereits in die 17. Auflage geht.

Jedes Jahr nehmen rund 450 Teilnehmer an unterschiedlichen Seminaren, Vorträgen und Workshops teil. Handwerkliche Kurse, Theater- und Schreibworkshops, Kräuterwanderungen oder eine Filmwerkstatt stehen am Programm. „Im Fokus sind vor allem Kreativität und Selbstfindung“, erklärt Krauliz.

Vor wenigen Jahren ist in ihm die Sehnsucht erwacht, auch die Burg Heidenreichstein mit Leben zu befüllen. Das Pfinxt’n Festival ist so entstanden. „Festivals zu machen ist eine eigene Welt, davon komme ich nicht los!“ Momentan schreibt er neben Kurzgeschichten auch an einem Theaterstück, das 2019 in Heidenreichstein uraufgeführt werden soll. Das diesjährige Pfinxt’n Festival dreht sich aber ganz um die Welt des Chansons. Denn: „Die Menschen singen heutzutage zu wenig und brauchen einen Anreiz“, lacht Alf Krauliz.

4. Pfinxt’n Festival auf Burg Heidenreichstein, 19. bis 21. Mai , www.pfinxtn.at