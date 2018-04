Joesi Prokopetz: „Keine Zwangsbeglückungen “.

Mit 66 Jahren fängt das Leben an: Im März feierte Joesi Prokopetz seinen Geburtstag, vergangene Woche das 30. Jubiläum der Ybbsiade. Der gebürtige Wiener, der sich mittlerweile selbst als „integrierten Niederösterreicher“ bezeichnet, ist seit 2014 Intendant des Kleinkunstfestivals, sein Lager hat Prokopetz aber in Brunn am Gebirge aufgeschlagen.

Heute ist der Liedermacher, Musiker, Autor, Kabarettist und Darsteller zwar in Pension, was aber ein gutes Kabarettprogramm ausmacht, darauf hat er eine klare Antwort: „Überraschendes, Provokantes, teils Schmerzhaftes; keine ideologischen Zwangsbeglückungen und ein gerütteltes Maß an Selbstironie.“ Künstler auf die Ybbser-Bühne zu holen, genießt der „Da Hofa“-Schreiber sichtlich: „Ich habe vitales Interesse, Intendant zu bleiben. Wie’s letztlich kommen wird, wird sich nach den – sich bereits gut anlassenden – Gesprächen mit den Entscheidungsträgern zeigen.“

"Angebot ist größer als die Nachfrage"

Den Posten hatte Prokopetz von Alexander Goebel übernommen. Auf die Frage, ob sich das Kabarett in den letzten 30 Jahren verändert hat, betont er: „Ehrlicherweise muss gesagt werden, das Angebot ist größer als die Nachfrage.“ Der Künstler erklärt weiter: „Es gibt sehr viele ‚Eintagsfliegen’ und ‚One Hit Wonders’. Aber es hat sich auch ein geschultes, aufmerksames, aufgeschlossenes Publikum entwickelt, vor allem in den kleineren Häusern.“

Selbst ganz ohne Kabarett kann Propoketz nicht: Noch in diesem Jahr präsentiert der Wahl-Niederösterreicher übrigens sein 20. Programm. Mit „Gürteltiere brauchen keine Hosenträger“ ist er ab Oktober auf der Bühne zu sehen.