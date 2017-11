Ob gutes Benehmen noch zeitgemäß ist oder nicht: „Wenn ich jemandem eine Freude bereiten kann, indem ich eine Türe aufhalte oder in den Mantel helfe, dann ist mir egal, ob das modern ist. Dann freue ich mich darüber, einem anderen Menschen etwas Gutes getan zu haben.“

Viele Menschen wüssten heutzutage nicht mehr, wie sie miteinander umgehen sollen. Wie spreche ich jemanden an? Wie nahe darf ich demjenigen kommen? Wie verhalte ich mich, ohne dass es peinlich wird? Umgangsformen, die Svabek, der seit 2010 Zeremonienmeister des Wiener Opernballs und damit verantwortlich für die komplette Eröffnung ist, den Eleven in seiner Tanzschule mitgeben will. „Wir lehren ja nicht nur Walzerschritte, sondern auch die schlichten Grundformen des Miteinanders.“

Jene Schüler, die die klassischen Tanzkurse des Weinviertlers besuchen, seien sehr engagiert und wissbegierig. Nur: „Vielen wird der Weg in die Tanzschulen gar nicht mehr ermöglicht, weil die Eltern keinen Wert darauf legen. Dabei wollen alle Jugendlichen im Grunde wie Herzogin Kate und Prinz William sein.“

Beispiel für andere sein

In seinem ersten Buch „Küss die Hand“ gibt Svabek Tipps, wie das Miteinander reibungslos ablaufen kann – von der Begrüßung bis hin zur Körperhygiene oder Kleidung. Dass der Titel seines Erstlingswerkes in Zeiten erhitzter Sexismus-Debatten durchaus auch kritische Geister wecken kann, nimmt der Tanzlehrer in Kauf. „Ein Handkuss ist eine Grußform“, erklärt er, „diese ganze Debatte ist teilweise stark überzogen und banalisiert gleichzeitig schlimme Dinge. Ich weiß nur: Würde ich im Laufe eines Ballabends die Damen nicht mit Handkuss begrüßen, wären einige von ihnen schwer beleidigt.“

Dass Svabek selbst einmal Vermittler der hohen Etikette sein würde, war bis vor circa fünfzehn Jahre nicht absehbar: Der gelernte Maschinenbauer und Kunststofftechniker führte einen normalen Job im Qualitätsmanagement aus, nur hatte er – im Unterschied zu seinen Kollegen – morgens, wenn er aufstand, und abends, wenn er schlafen ging, Tanzschritte im Sinn.

Dann machte er sich selbstständig. Mittlerweile versucht er, mit seinen gepflegten Umgangsformen Beispiel für andere zu sein. Kernaussage seines Buches: „Gutes Benehmen heißt, den anderen nicht dumm da stehen zu lassen.“

Erschienen ist „Küss die Hand“ – geschrieben von Roman Svabek mit Illustrationen von Benedikt Kobel – im Amalthea Verlag.