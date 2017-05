In einem Ferienclub auf der griechischen Insel Rhodos, wo Andreas Seidl mehrere Jahre lang in einem Haus am Strand lebte und beruflich die Kinder von Urlaubern bespaßte. „Sonderlich ernst nahm ich das nicht“, erinnert sich Seidl, „als Animateur bekommst du viele Angebote … in jede Richtung. Deswegen sagte ich zu ihm: ‚Meld’ dich im Winter wieder, da hab’ ich Zeit.‘“

Als dann wenige Monate später tatsächlich eine Einladung zum Casting bei ihm einlangte, setzte er sich in den Flieger Richtung Wien und bekam den Job als Moderator im neuen ORF-Kinderfernsehen namens Confetti Tivi. Beziehungsweise hätte er ihn bekommen, hätte er sich von seinem Augenbrauen-Piercing getrennt, das der ORF-Führung doch zu gewagt war fürs Kinderfernsehen.

„Wenn du mich nicht willst, wie ich bin, auch gut!“, antwortete der gebürtige Kärntner dem Kinderfernseh-Macher. „Ich hatte ja ein gutes Leben in Griechenland, eine Agentur mit 30 Mitarbeitern und sogar die Ehrenbürgerschaft der Stadt Rhodos.“ Seidl lacht.

Nach Wien ging er dann allerdings trotzdem. Der ORF hatte ihm ein Kompromissangebot gemacht: Er könne sein Piercing behalten und bekäme regelmäßige Auftritte in der Kinder-Show, allerdings nicht den Job als Hauptmoderator. An die folgenden fünf Jahre denkt Seidl gerne zurück: „Uns gelang es damals sogar, einen neuen Weltrekord aufzustellen“, erinnert er sich. „Ich habe mich auf rohe Eier gestützt und in zwei Minuten 111 Liegestütze gemacht.“

Und genau dieser Rekordversuch war es, der ihm den Weg zu seinem neuen Arbeitgeber ebnete, den der Wahl-Niederösterreicher immer noch hat:

Er wurde in eine Puls4-Sendung als Gast eingeladen, um über den Rekordversuch zu sprechen und kam so gut an, dass er gleich als Moderator blieb. Seit nunmehr zwölf Jahren weckt Seidl in Café Puls, dem Frühstücks-TV des Privatsenders, seine Zuseher auf.

An den frühen Tagesbeginn hat sich der zweifache Familienvater noch immer nicht gewöhnt. „Frag mich in zehn Jahren noch mal“, scherzt er. Seiner guten Laune kann das frühe Aufstehen dennoch nichts anhaben.

Café Puls täglich ab 5:30 auf Puls4.