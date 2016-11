„Ganz ehrlich?“, fragt Angelika Niedetzky und lacht, „klimatisch ist das Waldviertel nicht mein absoluter Favorit.“ Als Kind, so erzählt die Kabarettistin, sei sie oft in der Marktgemeinde Thaya gewesen, bei der Familie ihrer Mutter, die nach wie vor dort lebt. „Und ich mochte diese Ausflüge damals nicht so gerne“, gibt sie zu.

Das Wort „Heizstrahler“ sei das erste, das ihr spontan einfällt, wenn sie an die am Land verbrachten Feiertage, Ferien und Wochenenden zurückdenke. „Es war immer kalt und feucht. Ich habe permanent gefroren.“ Was vielleicht daran liegt, dass Niedetzky grundsätzlich eher ein Sommer-Typ ist: Vier Kindheitsjahre hat die gebürtige Oberösterreicherin in Griechenland verbracht. „Mein Vater hatte damals die Möglichkeit an einer Schule in Thessaloniki zu unterrichten, deswegen war ich von meinem 3. bis 7. Lebensjahr dort. Und ich fahre auch jetzt noch ein- bis zweimal im Jahr nach Griechenland, für mich ist es da wie in einer zweiten Heimat.“

„Eine Zeit lang gab es kaum Frauen auf den Kleinkunstbühnen"

Viel Zeit für Urlaub bleibt der 37-Jährigen im Moment jedoch nicht: Ab Mitte November steht sie mit ihrem neuen Soloprogramm „Gegenschuss“ auf der Bühne. „Ich bin gerade am Textlernen und freue mich schon sehr, das Stück endlich vor Publikum präsentieren zu können. Immer zuhause im Wohnzimmer gegen die Wand spielen, ist auch fad“, lacht sie.

Mit ihrem dritten Soloprogramm ist Niedetzky eine der wenigen Frauen, die sich in der stark männlich dominierten Szene einen Namen gemacht haben. „Eine Zeit lang gab es ja kaum Frauen auf den Kleinkunstbühnen, das ändert sich jetzt, Gott sei Dank“, sagt sie. „Es gibt so viele coole, lustige Frauen, keine Ahnung, warum die sich so lange nicht zum Kabarett trauten.“

Dass es gerade sie dorthin verschlagen würde, war eine Überraschung: „Als Kind war ich alles andere als eine Rampensau“, meint sie, „eher im Gegenteil, ich war sehr zurückhaltend und schüchtern.“

In Niederösterreich gibt es Niedetzkys neues Programm als Erstes zu sehen: Am 12. 11. finden im Kellertheater Klosterneuburg, am 17. und 20. 11. im Kellertheater in Strasshof die Vorpremieren von „Gegenschuss“ statt.