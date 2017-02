„Das Trügerische an diesem Buchtitel ist ja, dass man die Illusion bekommt, ich würde es wissen“, lacht Moderatorin und Autorin Barbara Stöckl, die kürzlich ihr viertes Buch unter dem Titel „Was wirklich zählt“ im Amalthea Verlag veröffentlicht hat. „Ich habe keine Ahnung, was wirklich zählt“, führt sie weiter aus, „das Buch ist nur eine kleine Annäherung, ich bin selbst noch eine Übende.“

Was sie allerdings weiß, so Stöckl: „Dass man immer die Möglichkeit hat, Dinge so oder so zu sehen. Auch wenn es einem nicht so gut geht, kann man sich auf das Positive konzentrieren: Was hat mich zum Lachen gebracht? Wie gut hat mir ein Essen geschmeckt? Die einfachen Dinge.“ Wobei, erläutert sie weiter, man manchmal auch Negatives zulassen müsse. „Das Leben ist manchmal nicht schön, auch das muss man anerkennen.“

Die Arbeit an ihrem Buch, das eine Sammlung ist aus Texten, die sie in den vergangenen Jahren veröffentlicht hat, habe sie ein Stück demütiger gemacht, erzählt die studierte Mathematikerin. „Es wird einem heutzutage ja oft suggeriert, dass man alles schaffen kann, wenn man es nur will. Das halte ich aber nur für einen Teil der Wahrheit“, so Stöckl. „Ich hätte meinen Weg nicht in der Form gehen können ohne viel Glück und Zufall. Deswegen bin ich sehr dankbar.“

Beruflich ist die gebürtige Wienerin seit 1985 beim ORF als Moderatorin tätig. Sie trifft wöchentlich in ihrer Sendung „Stöckl“, die donnerstags ab 23 Uhr auf ORF 2 zu sehen ist, prominente Persönlichkeiten zum Gespräch. Für den Spartensender ORF 3 moderiert sie 14-tägig das Wissenschaftsmagazin „Science Talk“ und auch privat hat die 53-Jährige ihr Glück gefunden.

Seit drei Jahren ist sie mit Franz Riffer, dem ärztlichen Leiter des Psychosomatischen Zentrums Waldviertel liiert, durch den sie auch die Liebe zu Niederösterreich neu entdeckt hat: „Ich bin jetzt viel öfter im Waldviertel als vorher“, lacht sie, „und ich mag die Leute in dieser Gegend sehr gerne. Ich habe viele tolle Gespräche mit den Menschen vor Ort geführt. Mir fällt auf, dass sie viel stärker verwurzelt sind, mit einem stärkeren Bezug zur Natur, das mag ich sehr gerne.“

Barbara Stöckl: „Was wirklich zählt. Ermutigungen für jeden Tag“, erscheint im Amalthea Verlag.