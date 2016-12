Auf der Bühne stand eine Frau in aufwändigem Katzen-Kostüm und sang „Memories“ aus dem Kult-Musical „Cats“. „In diesem Moment habe ich mir so sehr gewünscht, diese Frau zu sein! Auf der Bühne zu stehen und zu singen. Ich habe gespürt, dass ich das Zeug dazu habe.“

Aber ihr Vater wollte nicht. Als Buffetbetreiber in besagtem Theater bekam er hautnah mit, wie hart das Leben der Schauspieler abseits der Bühne war. „Schau dir an, die ganzen Hungerleider“, sagte er zu Charlotte Ludwig, als sie noch klein war. „Ich will nicht, dass du einen so schweren Beruf erlernst.“

Der Kindheitstraum wurde zur Seite geräumt. Fast 50 Jahre lang. Vor fünf Jahren fing sie an, Gesangsunterricht zu nehmen. Zuerst sang sie englischsprachige Balladen großer amerikanischer Idole. „Das habe ich mir dann aber recht bald aus dem Kopf geschlagen“, lacht sie, „mit 59 als Whitney Houston durchzustarten … war mir klar, dass das nichts wird.“

"Es ist so beglückend, auf der Bühne zu stehen"

Über Umwege ist sie dann beim Wienerlied gelandet. Sie hat eine Nische entdeckt, hat mehrere Auftritte im Monat und unterrichtet mittlerweile sogar „Wienerlied“. Wenn sie die „Telefonbuch-Polka“ singt, toben die Leute. Mittlerweile hat Ludwig ein Repertoire von über neunzig Liedern. „Es ist so beglückend, auf der Bühne zu stehen … wenn man sich selber so spürt, ist das besser als Sex. Und wenn man dieses Gefühl an das Publikum weitergeben kann, ist das wirklich beglückend!“

Dass sie erst jetzt, mit 59, dazu kommt, sich ihre Träume zu erfüllen, tut ihr zwar leid: „Aber besser spät als nie“ sagt sie, „und wenn ich Glück habe, kann ich das noch zehn, zwanzig Jahre so machen, und das ist doch besser als nichts.“ Dass sie in ihrem Alter für den Erfolg noch härter arbeiten muss, als die Jungen, entspricht ohnehin ihrem Naturell, wie sie lachend meint.

Zum 60er, den sie im nächsten Jahr feiert, macht sich Charlotte Ludwig übrigens ein besonderes Geburtstagsgeschenk: ein eigenes Musik-Kabarett im Wiener Theater Vindobona. „Damit bin ich dann die älteste Jung-Kabarettistin des Landes! Darauf freue ich mich schon sehr, auch wenn mir dieses Projekt bereits jetzt schlaflose Nächte beschert“, lacht sie.