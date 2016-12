Seit mehr als 20 Jahren produziert der gebürtige Vorarlberger Balsamico-Essig in seiner „Aceteia“. Er verarbeitet frisch gepressten Traubenmost und lagert ihn, einreduziert, in mediterranem Dachbodenklima für neun bis 15 Jahre. Damit er ihn dann – besonders gefragt im Advent – an seine Kunden verschicken kann. Ein sehr aufwändiger Prozess, der dem nicht unbedingt geduldigen Künstler etwas gegen das Naturell geht: „Aber wie alles im Leben muss auch der Essig reifen, da zahlt es sich durchaus aus, ein bisschen zu warten.“

Wenn er bei seinen Fässern ist, erzählt er, kann er entspannen. Den Stress, den er hat –„guten Stress“, wie er meint – zur Seite schieben. Neben seinem Engagement an der Wiener Staatsoper, wo der gelernte Gen-

darm seit 1991 fix Bestandteil des Ensembles ist, hat sich Pecoraro im vergangenen Jahr an ein ganz besonderes Projekt gewagt:

Gemeinsam mit seinem Sohn Mario, der fünf Jahre lang als Keyboarder mit der Volksmusikband Die Seer unterwegs war, hat er eine CD herausgebracht: „For us – per noi“ heißt das Erstlingswerk. „Popmusik trifft Klassik“, erklärt der Kammersänger. „Ein bislang einmaliges Projekt in Österreich. Wir waren die ersten Künstler, die sich bis jetzt an so eine Sache herangewagt haben.“

Der Sohn schrieb die Lieder, der Vater sagte, was künstlerisch möglich ist. So gab es einige Reibereien und am Ende ein fertiges Album: „Die Arbeit mit Mario war toll!“, erinnert sich Pecoraro. „Natürlich gab es Spannungen, aber wir haben aneinander gearbeitet – das war wie in einer Ehe“, lacht er. „Man muss einfach eine Einheit sein, wenn man so Großes vorhat.“

Das „Große“, in dem die Vater-Sohn-Kooperation gipfelte: ein gemeinsamer Auftritt mit rund 100 Leuten auf der Bühne und 2.400 im Publikum. „Das war ein Stress“, erinnert sich der Sänger, „eine große Aufregung, für mich ein ungewohntes Genre in ungewohnter Umgebung, mit all dem Licht und so weiter. Aber Gott sei Dank ist alles gut gegangen!“ Zu sehen ist das Konzert der beiden Pecoraros am Donnerstag, dem 5. Jänner 2017, ab 20.15 Uhr auf Servus TV.