„Die Frage kam aus heiterem Himmel – wie ein Blitz“, erinnert sich Maria Großbauer, die am 23. Februar zum ersten Mal den Wiener Opernball als Chefin über die Bühne bringen wird. Im Zuge eines Abendessens, irgendwie zwischen Tür und Angel und bereits auf dem Nachhauseweg hat Staatsopern-Direktor Dominique Meyer gefragt, ob sie denn die Organisation des Balls übernehmen würde. „Zuerst habe ich gedacht, er macht einen Scherz, aber dann habe ich sofort Ja gesagt. Das ist eine Chance, die man nur einmal im Leben bekommt.“

Das spontane Ja besiegelte das Ende ihrer Freizeit. Zumindest vorerst, wie sie meint: „Die letzten Monate habe ich wirklich durchgearbeitet, aber ich will das alles ordentlich machen, und weil es ja mein erstes Mal ist und ich noch viel lernen muss, ist der Arbeitsaufwand entsprechend groß. Der Opernball ist einfach ein Event in einer ganz eigenen Dimension.“

Zwei Coups gelangen der 35-Jährigen bereits zum Debüt: Zum einen schaffte sie es, Mode-Zar Karl Lagerfeld für die Entwürfe der funkelnden Debütantinnen-Krönchen zu gewinnen: „Das war nicht ganz einfach“, gibt Großbauer zu, „ich musste lästig sein, aber wenn man

etwas wirklich will, hilft einem Beharrlichkeit. Als die Anfrage dann endlich auf Lagerfelds Schreibtisch lag, hat er innerhalb von 30 Sekunden Ja gesagt, obwohl solche Entscheidungen normalerweise Monate dauern.“

Großbauers zweiter Streich: Star-Tenor Jonas Kaufmann, der seit Monaten krankheitsbedingt auf Auftritte verzichten muss, wird am Opernball sein Comeback feiern. „Diese Dinge sind natürlich Highlights – mein Job ist nämlich ansonsten nicht sonderlich glamourös. Ein Organisationsjob, der in der Regel im Büro und vorm Computer stattfindet.“

Der Moment, auf den sich die Mutter eines Dreijährigen am Ballabend am meisten freut: „Auf die Eröffnung! In diesem Ballsaal ist so viel Schönheit auf einem Fleck, dass man eine Gänsehaut bekommt.“

Nach 15 Jahren wird sie beim Beobachten des Eröffnungswalzers übrigens keinen Wein der Winzer Krems in Händen halten. Die Kooperation wurde nicht verlängert. „Dafür haben wir einen eigenen Opernball-Sommelier vor Ort“, erläutert Großbauer, „und der hat sieben Top-Winzer aus der Wachau im Angebot.“