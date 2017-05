Als Riem Higazi zur Welt kam, besuchte ihre Tante Gerda die Familie in Kairo, um den frisch gebackenen Eltern unter die Arme zu greifen. Dort kam die Waldviertlerin zum ersten Mal in Kontakt mit Kamelen – sie mochte sie und kaufte eines. Dass es trächtig war, stellte sich erst zuhause raus, und so kam es, dass Tante Gerda in ihrem kleinen Wildpark im Eitental irgendwann zwei Kamele stehen hatte.

Riem Higazi war in der Zwischenzeit mit ihren Eltern von Kairo nach Toronto, Kanada, emigriert. Ihre Sommerferien verbrachte sie allerdings im Waldviertel. „Das waren die schönsten Ferien, die ein Kind haben kann“, erinnert sich die FM4-Moderatorin, die aktuell an der Seite ihres Profi-Tänzers Dimitar Stefanin in der ORF-Show „Dancing Stars“ zu sehen ist. „Eine meiner besten Erinnerungen daran?“ Sie denkt nach und lacht. „Mein Bruder und ich sind immer um vier, fünf Uhr in der Früh mit den Kamelen ausgeritten, weil um die Uhrzeit keine Bremsen da waren. Irgendwann sind wir in eine Ortschaft gekommen, wo uns ein Betrunkener begegnete.“ Der Mann wollte seinen Augen

nicht trauen. „Er hielt uns an und rief: ‚Des is das schirchste Pferd, das i je g’sehen hab!‘“

Die Moderatorin lacht. „Lustig ist ja, dass meine ägyptische Familie nichts mit Kamelen zu tun hat, meine österreichische aber schon.“

"Die Teilnahme an der Show hat mich sehr verändert"

Riems Tante Gerda betreibt Österreichs erste Kamelreitschule. „Der Unterschied zum Reiten am Pferd ist, dass man von weiter oben runterfällt, wenn das Kamel buckelt“, zwinkert die 47-Jährige, die ihr sportliches Soll derzeit nicht auf Kamelrücken, sondern am Tanzparkett erfüllt – sechs bis acht Stunden Training am Tag und die totale Leidenschaft fürs Tanzen.

„Die Teilnahme an der Show hat mich sehr verändert“, meint sie. „Ich stehe an sich nicht gerne im Mittelpunkt und jetzt präsentiere ich mich volle Kanne. Das ändert einen. Eines der schönsten Dinge, die ich gerade erleben darf, ist das viele positive Feedback der Leute. Viele schreiben mir, dass sie es schön finden, jemanden im Fernsehen zu sehen, mit dem sie sich identifizieren können, der ehrlich und sympathisch ist. Das freut mich wirklich sehr!“

