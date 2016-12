„Er war ein guter Vater“, erinnert sich Autor Tibor Zenker. „Zuhause war er sehr normal … aber als Kind nimmt man seine Eltern ja in erster Linie als Eltern, nicht als Künstler oder als Berühmtheiten wahr. Allerdings hatte er wenig Zeit für uns – und er ist permanent vor der Schreibmaschine gesessen, mit den Gedanken bei der Arbeit, das weiß ich noch.“

2003 ist Schriftsteller Helmut Zenker 53-jährig verstorben: Der Erfinder des Kult-TV-Polizisten „Kottan“, der seit 1976 eine österreichische Erfolgsgeschichte ist.

Was den grantigen Kieberer so beliebt macht, weiß auch Zenker Junior nicht genau zu beantworten: „Er hatte seine Stärken und Schwächen, mit denen man sich identifizieren konnte“, meint er. „Und natürlich hatte die Serie auch einen gewissen Unterhaltungsfaktor. Hauptdarsteller Lukas Resetarits hat das damals ja wirklich einmalig gemacht.“

"Ich glaube, er würde es mögen"

Mitte November feierte „Kottan – Das Puppenmusical“ im Wiener Rabenhof Premiere. Tibor Zenker ist Co-Autor des Stücks. „Natürlich“, so Zenker, „war die Arbeit daran manchmal schwierig. Man adaptiert eine Folge von „Kottan“ für die Bühne und fragt sich ständig: Wäre das auch so gewünscht gewesen?“

Allerdings, lacht der 40-Jährige, könne er ja von sich behaupten, den ursprünglichen Autor der Serie besonders gut gekannt zu haben, deswegen sei er sich sicher, dass dem Vater gefallen würde, was am Ende herausgekommen ist. „Er war für einen derartigen Wahnsinn ja immer zu haben. Ich glaube, er würde es mögen! Allerdings säße er vermutlich im Publikum mit einer Liste an Ratschlägen und Tipps.“

Neben Schauspieler Christian Dolezal, der den Kult-Kieberer verkörpert, erweckt Puppenspieler Nikolaus Habjan im Musical die Nebendarsteller, wie Kottans Ehefrau Ilse, seine Mutter sowie Mitarbeiter Schrammel, als Puppen auf der Bühne zum Leben. „Das kommt bei den Leuten wirklich sehr gut an“, freut sich Zenker. „Der Kartenverkauf läuft fast zu gut“, lacht er.

Tipp:

In Niederösterreich wird Major Adolf Kottan am 14. und 15. Dezember in St. Pölten in der Bühne im Hof einem psychopathischen Serienkiller das Handwerk legen: „Kottan – das Puppenmusical“, Tickets unter: www.buehneimhof.at