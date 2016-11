Zehn Jahre lang, erzählt er, sei er um zwei Uhr Früh aufgestanden, um rechtzeitig von seinem Wohnort in der Nähe von Wr. Neustadt in den Sender in St. Pölten zu kommen.

Sendebeginn von „Guten Morgen Niederösterreich“: fünf Uhr in der Früh. Die Morgen-Show hat Schwarzmann hinter sich gelassen, mittlerweile ist der gebürtige Mödlinger seit 17 Jahren beim ORF Niederösterreich und hat seine Dienste in Richtung Normalarbeitszeit verlagert. Beziehungsweise „vom Glaskastl“, wie er das Radio-Studio nennt, „auf die Bühne“.

"Liebe zur Musik in die Wiege gelegt"

Dass er irgendwann die Musik zu seinem Beruf machen würde, war Schwarzmann bereits als Jugendlichem klar. „Ich bin ins Musik-BORG in Wiener Neustadt gegangen und da wusste ich schon, dass ich unbedingt mal mit Musik mein Geld verdienen will.“

Aufgewachsen ist der 45-Jährige in Brunn am Gebirge: „Mit Blasmusik und Jungschar. Mir ist die Liebe zur Musik quasi in die Wiege gelegt worden. Und was mich auch sehr geprägt hat: Dass in Brunn, als ich so zehn, zwölf Jahre alt war, alle großen Austro-Pop-Künstler im Gemeindesaal ihre Vorpremieren hatten. Wir haben Wolfgang Ambros, Rainhard Fendrich, Steffi Werger und der EAV beim Proben zugeschaut. Das war wirklich toll damals.“

Fünf Jahre lang spielte Schwarzmann bei der „Wolfgang Lindner Band“ im Musikantenstadl. „Eine schöne Zeit war das“, erinnert er sich, „mit Stars wie David Hasselhoff und Albano Carisi aufzutreten war natürlich ein Erlebnis … und auch sonst war der ‚Stadl‘ immer eine Art Klassentreffen.“

Seit vergangenem Jahr steht der Niederösterreicher als Solo-Entertainer mit seiner musikomischen One-Man-Show „Tom Schwarzmann singt“ auf der Bühne. „Es ist Music-Comedy, was ich mache“, erklärt er. „Leichte Kost, zum Hirnausschalten und Abendgenießen. Und jeder, der kommt, geht mit einem Ohrwurm nach Hause.“

Seine nächsten NÖ-Termine: Am 14. Dezember in der Arena Nova mit Andy Lee Lang bei der „American Christmas Show“ und am 18. Jänner 2017 im Stadtmuseum Wiener Neustadt mit „Tom Schwarzmann singt“.

www.tomschwarzmann.at