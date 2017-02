Eine rote Plastik-Klarinette. Zwei Triangel, eine Trommel, „Ich gehe mit meiner Laterne“ und Eltern in Erwartungshaltung:

Zehn Jahre lang hielt der nicht sonderlich positive erste Eindruck, den Werner Auer an diesem Abend beim Laternenfest im Hollabrunner Kindergarten mitbekam: „Ich musste mit dieser roten Plastik-Tröte vor allen Leuten spielen, es war furchtbar!“, erinnert er sich schmunzelnd. „Und im Musikunterricht habe ich in der Schule mit einem Zweier abgeschlossen, weil ich mich weigerte, vor der gesamten Klasse zu singen.“

Kein guter Start für Auer, der bereits im elterlichen Kinderzimmer mit dem Besenstiel in der Hand davon geträumt hatte, auf der Bühne zu stehen.

Mit 15 streifte er die Kindergarten-Geister ab, gründete seine eigene Band und begann, an der Verwirklichung seines Traums zu arbeiten. Nie verbissen, wie er sagt: „Was es braucht, ist Talent, Wille und Durchhaltevermögen, aber mit der Brechstange funktioniert das nicht. Mein Weg hat sich durch eine Menge glücklicher Fügungen ergeben.“

"Es gab ein gewisses finanzielles Rest-Risiko"

Ursprünglich ist der Hollabrunner Hochbau-Ingenieur, arbeitete zwölf Jahre lang als Bausachverständiger und trat nebenbei im legendären „Roten Engel“ in Wien auf – mit Reibeisenstimme Toto, Joe Cocker und Blood, Sweat & Tears singend.

Bis Bau und Bühne nebeneinander einfach nicht mehr ging: „Ich habe damals neben meinem Job zum Teil bis zu 100 Mal im Jahr gespielt und beides nicht mehr unter einen Hut gebracht. Zwar gab es ein gewisses finanzielles Rest-Risiko, aber ich wollte es einfach versuchen.“

Er hing seinen Brotberuf an den Nagel und war fortan Musiker. Seit gut 30 Jahren steht der 51-Jährige nun auf der Bühne. „Kann ruhig noch zehn, 20 Jahre so weitergehen!“, lacht er. Und als er erzählt, wie er in der Londoner Royal Albert Hall vor einem Auftritt in derselben Garderobe wie Frank Sinatra – „ein schlichtes Kammerl mit dunklen, alten Möbeln und einer riesigen Spiegelfläche“ – auf seinen Auftritt wartete, dann hört man die Leidenschaft. Und wünscht ihm weitere 30.

Nächster großer Auftritt: Ab 21. Juli ist Werner Auer auf der Felsenbühne Staatz zu sehen, wo er als „Pilatus“ im Kult-Musical „Jesus Christ Superstar“ auf der Bühne steht.