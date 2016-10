„Wir waren keine reichen Leute“, erinnert sich Schauspielerin Ingrid Burkhard, „aber die Gegend hier war arm damals. Ich war die Einzige, die einen Fußball hatte, und wenn wir am Hauptplatz Völkerball gespielt haben, musste immer mein Ball herhalten.“

Als sie sechs Jahre alt war, kauften ihre Eltern ein Haus in Spitz an der Donau. Seitdem – also seit 79 Jahren – verbringt die gebürtige Wienerin ihre Freizeit in der Wachau. „Es ist einfach wunderschön hier“, sagt sie, „und mittlerweile sind meine Spielkameraden von damals alle schon genauso alt wie ich.“ Sie lacht. Die Schauspielerin, die vor allem aus ihrer Rolle als „Toni Sackbauer“ an der Seite von Karl Merkatz in „Ein echter Wiener geht nicht unter“ bekannt ist, hadert nicht mit ihrem Alter. Im Juni feierte sie ihren 85. Geburtstag. „Aber mir geht es gut. Ich kann gut gehen und sogar noch im Garten arbeiten, was will ich mehr?“

Beruflich tritt die Schauspielerin nicht gerade leise. Für ihren Film „Die Einsiedler“, der bei den diesjährigen Filmfestspielen von Venedig Premiere feierte, drehte sie einen Monat lang in Südtirol: „Da war ich mir unsicher, ob ich das schaffe … im Nachhinein bin ich aber sehr froh, das gemacht zu haben.“

Wenn sie an ihre Jugend zurückdenkt, gerät sie ins Schwärmen. Und das, obwohl sie den Zweiten Weltkrieg hautnah miterlebt hat.

„Mit zwölf musste ich ins Kinderland nach Prein an der Rax, weil es in Wien 1943 einfach zu gefährlich war, unsere Wohnung wurde zerbombt. Da lebte ich dann zwei Jahre lang. Im Winter, das weiß ich noch, war es oft so kalt, dass die Lehrer mit Steigeisen in die Gasthäuser kommen mussten, in denen wir gelebt haben und unterrichtet wurden. Das war eine schöne Zeit. Bis die Russen kamen. Als wir die Kanonen hörten, mussten wir mit Rucksäcken, die wir aus Kopfpolstern selbst gemacht haben, fliehen.“ Trotzdem: „Ich hatte keine furchtbare Jugend, wie viele vielleicht glauben, im Gegenteil. Wir haben das Beste aus der ganzen Situation gemacht und hatten eine gute Zeit.“

Am 5. 11. ist Ingrid Burkhard an der Seite von Hansi Hinterseer in „Da, wo die Heimat ist“ auf ORF 2 zu sehen.