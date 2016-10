„Die Bini gehört an die Staatsoper, die ist ein Ausnahmetalent!“ Die Ballettschuldirektorin in Mödling beschied der jungen Sabine Petzl eine große Zukunft.

Ihre Mutter aber winkte ab: „Dann bist mit 30 invalid“, habe sie geantwortet, erzählt die Schauspielerin. „Das war sehr hart für mich damals“, erinnert sie sich. „Ich habe schon als Kind gewusst, dass ich Tänzerin werden will. Dass das meine ureigenste Bestimmung war.“

Im Februar dieses Jahres bekam die 51-Jährige dann die Chance, den versäumten Kindheitstraum nachzuholen: Als Teilnehmerin der zehnten Staffel „Dancing Stars“ packte sie nach all den Jahren wieder das Tanzfieber, und nach dem Ausscheiden kurz vor dem Finale (das dann ORF-Moderatorin Verena Scheitz für sich entscheiden konnte) fast so etwas wie eine Depression.

Bin Mutter und muss funktionieren

„Ich bin wirklich in ein sehr, sehr tiefes Loch gefallen, damals im Mai“, erzählt sie. „Wie ich da wieder rausgekommen bin, weiß ich ehrlich gesagt gar nicht genau … aber ich bin Mutter und muss funktionieren. Ich merke nur, wenn ich jetzt über diese Zeit spreche, habe ich immer noch einen Kloß im Hals – obwohl das schon ein halbes Jahr her ist. Jede Nacht, sagt sie, träume sie vom Tanzen, und wenn sie noch einmal die Gelegenheit hätte, würde sie sofort wieder an solch einer Show teilnehmen.

Die Trennung von Tanzpartner Thomas Kraml, mit dem sie drei Monate lang Tag für Tag bis zu sechs Stunden lang trainiert und „Blut, Schweiß und Tränen“ durchtanzt hatte, kam, neben dem Verlust des Trainierens noch hinzu. „Natürlich vermisse ich ihn und das, was er mir in diesen drei extrem emotionalen Monaten ermöglicht hat.“

Kinderbuchkino als neues Projekt

Jetzt, über ein halbes Jahr nach „Dancing Stars“, hat es Petzl, die vor allem durch ihre Rolle als Pilotin der RTL-Serie „Medicopter 117“ bekannt wurde, geschafft, sich einem anderen Herzensprojekt zu widmen: Mit ihrem Kinderbuchkino „Kibuki“, das Kindergartenkindern und deren Eltern die Freude an Büchern und am Lesen vermitteln soll, tourt sie gerade durch Österreich. „Ich wollte das schon so lange machen. Und jetzt habe ich endlich die Gelegenheit dazu, weil ich gerade nicht drehe.“

Nächster NÖ-Termin: 18. November, 16 Uhr, Neue Mittelschule in St. Veit an der Gölsen.