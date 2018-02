Kirchliche Führungskräfte und Persönlichkeiten standen als Gesprächspartner zur Verfügung: von Bischof Klaus Küng über Religionslehrern bis hin zu Sozialarbeitern. Die Jugendlichen aus den beiden letzten Schulstufen mittlerer und höherer Schulen lernten die vielen Möglichkeiten, die die Kirche bietet, kennen. In mehreren Workshops stellten diözesane Mitarbeiter Berufsmöglichkeiten vor. Einige der zahlreichen Referenten berichteten aus ihrem Leben: Bischof Klaus Küng etwa, erzählte warum er Priester wurde.

Der St. Pöltner Bischof: „Der TheoTag ist eine gute Gelegenheit für Jugendliche, um in ihren Berufsplänen bestärkt zu werden und in der Wahl bestärkt zu werden.“ Es sei gut, wenn Persönlichkeiten mit Strahlkraft Orientierung geben, so Bischof Küng.

Die "TheoTage" der letzten Jahre waren ein großer Erfolg mit bislang hunderten Jugendlichen aus dutzenden Schulen. Der heurige Informationstag stand unter dem Motto „Find your way“ und bot Workshops, Diskussionsmöglichkeiten und Präsentationen.

Veranstaltet wurde der "TheoTag" von den Pastoralen Diensten, dem Schulamt sowie der Caritas.