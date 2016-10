Mit Ende September waren die Priesterweihen in den Diözesen St. Pölten und Wien abgeschlossen. Insgesamt empfingen heuer neun Kandidaten die Weihe, fünf in der Diözese St. Pölten, vier in der Erzdiözese Wien.

Zuletzt hatte Bischof Klaus Küng in der Wallfahrtskirche Maria Langegg den beiden Ordensmännern Gabriel Jocher und Michael Rehle von der Gemeinschaft „Servi Jesu et Mariae“ den Segen gespendet. Dabei skizzierte er auch den Auftrag, den Priester hätten. Sie müssten für die Menschen „wahre Seelenführer“ und „Mittler zu Gott“ sein. Es brauche dazu, „ein großes Herz, das Gott und den Menschen zuhört“.

Den „Spuren Jesu folgen“

Ein Priester müsse den „Spuren Jesu folgen“. Das gelinge, „wenn er für die Menschen da ist, wenn er auf die Menschen eingeht, nie jemanden aufgibt, auch nicht böse und ärgerlich wird, wenn Menschen schwach sind“. Der Priester müsse lernen, gütig und barmherzig zu sein wie Gott.

Während für heuer die Priesterweihen abgeschlossen sind, hat mit Oktober für die Priesterseminaristen der Diözesen St. Pölten, Wien und Eisenstadt das Studienjahr begonnen. 46 Seminaristen aus diesen drei Diözesen leben derzeit im Priesterseminar in Wien. Gemeinsam hatten sie davor einige Tage der Vorbereitung verbracht.