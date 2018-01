Es waren Magier, die einem Stern folgten, um dem neugeborenen König der Juden zu huldigen und ihm Geschenke zu bringen, Gold, Weihrauch und Myrrhe. So schreibt es der Evangelist Matthäus und nennt dabei weder Namen noch Zahl. Dass es drei waren, Könige aus dem Morgenland mit den Namen Caspar, Melchior und Balthasar, das findet sich erstmals in einer Legende des sechsten Jahrhunderts. Entsprechend äußerst fraglich ist auch, ob einer der Könige schwarz war – und welcher von ihnen. Darüber wird heute noch trefflich gestritten, jedoch nicht über den Umstand, dass die Erfolgsgeschichte der Könige nicht mehr aufzuhalten war.

Die katholische Kirche verehrt sie als Heilige. Die Gebeine, die man mit ihnen in Zusammenhang bringt, ruhen im Kölner Dom. Ihr Hochfest wird jedes Jahr am 6. Jänner gefeiert. Rund um sie sind viele Traditionen entstanden. Das Sternsingen selbst geht auf mittelalterliche Heischebräuche zurück, bei denen sich arme Leute früher ein Zubrot verdienten. Das alte Brauchtum wurde im 20. Jahrhundert in deutschsprachigen katholischen Gemeinden wiederbelebt.

Heute sind es meist Kinder und Jugendliche, die Lieder singen, Texte sprechen und mit geweihter Kreide einen Segen an die Türe schreiben, der mit den Namen der Könige verbunden wird: Aus Caspar, Melchior und Balthasar (CMB) wurde Christus mansionem benedicat (Christus segne dieses Haus!). Längst wird nicht mehr für die eigene Tasche gesammelt (obwohl Süßigkeiten doch sehr gerne angenommen werden!), sondern für besondere Projekte, heuer für die Berufsausbildung von Jugendlichen aus armen Familien in Nicaragua. In Niederösterreich konnten im Vorjahr gut drei Millionen Euro für ein internationales Projekt gesammelt werden.