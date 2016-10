Kisten und Ordner, Baupläne und Sitzungsprotokolle, armdicke Chroniken und pergamentdünne Urkunden – all das liegt in Niederösterreichs Stadt- und Gemeindearchiven.

Damit das auch so bleibt, und damit all das, was noch nicht archiviert ist, nicht verloren geht, darum bemüht sich der NÖ Archivtag, den NÖs Landesarchiv vor sechs Jahren ins Leben gerufen hat. Der bringt heuer am 4. November Historiker und Archivdirektoren, Gräfinnen und Stiftsarchivarinnen, Privatdozenten und interessierte Laien in St. Pölten zusammen.

„Wir bemühen uns seit gut zehn Jahren um die Gemeinden“, erzählt Gertrude Langer-Ostrawsky vom Landesarchiv. Seit drei Jahren bietet man auch den österreichweit einzigen Ausbildungskurs für Gemeindearchivare an. Und geht in die Gemeinden, erhebt den Zustand, berät bei Einrichtung oder Umbau und hat meist auch gleich eine Restauratorin mit. Das kostenlose Service soll künftig auch von Privatarchiven genützt werden können.

Wobei: „Um NÖs Schlossarchive bemühen wir uns schon seit fast 100 Jahren“, meint Elisabeth Loinig von NÖs Landeskunde-Institut. Und NÖs Stiftsarchive seien zum Teil noch älter als die Bestände von NÖs Landesarchiv. Also hat man neben der jungen Gräfin Kuef stein von Schloss Greillenstein und Martin Gudenus von Schloss Mühlbach auch Irene Rabl vom Lilienfelder Stiftsarchiv zum heurigen Archivtag geladen.

In den Gemeindearchiven, so Elisabeth Loinig, „geht es um das Schrifttum der Gemeinde“. Das kann „in einem halben Meter Gemeindeakten bestehen“. Das kann aber auch Kostbarkeiten umfassen, wie die kunstvoll in Lateinisch geschriebene und mit einem Siegel bestätigte Urkunde von König Rudolf I. vom 30. Oktober 1276, die sich im Tullner Stadtarchiv fand.

Und das kann „ein Haufen Papier“ sein, auf den ein Bauunternehmer im Keller eines Rathauses stieß. Der Bauunternehmer ist heute Archivleiter. Und einer von 150 Menschen, die das Landesarchiv als „offiziell archivverantwortliche Personen“ führt. „Richtige Archive“ zählt man circa 50. Angesichts von NÖs 573 Gemeinden, die laut Archivgesetz „verpflichtet sind, die Archivierung und Nutzung des Kommunalarchivgutes sicher zu stellen“, könnten das aber noch viel mehr sein …