Zum Frühstück Tee, zu Mittag Saft, am Abend Suppe. Zum Entlasten Müsli, zum Aufbauen Erdäpfel. Und zur Begrüßung: Sekt, Fastensekt.

Denn: Gehungert wird nicht beim Klosterfasten, im Waldviertler Pernegg. Das wird zwar nur „für Gesunde“ empfohlen. Ums Essen geht es aber trotzdem nur auf den ersten Blick. Auf den zweiten Blick stehen da ganz andere Dinge am Fastenplan. Morgengänge zum Beispiel, Abendgespräche, Impulsvorträge, Alltagsempfehlungen, Rundwanderungen. Und: Stille.

Fünf Kilometer und 14 Stationen lang kann man rund um den Pernegger Klosterberg durch Wälder und Gärten wandern. Oder, wenn man will und wenn man es durchhält: einen ganzen Tag lang schweigen. Der „Tag der Stille“ gehört jedenfalls genauso zum Pernegger Klosterfasten wie der „Weg der Stille“. Und: die ausgebildeten Fastenbegleiter. Die kommen in Pernegg zum Großteil aus Niederösterreich. Wie die Klosterneuburgerin Gabriele Mansbart-Binder, die nächste Woche Klosterfasten ( ab 24. Februar ) in Pernegg leitet und übers Fasten sagt, „es tut unheimlich gut“. Oder der Pernegger Biobauer Andreas Nendwich, der im Sommer seine Schafe auf die klösterlichen Streuobstwiesen schickt, jetzt gerade eine Woche „Waldviertler Fasten-Wandern“ begleitet (nächster Termin: ab 10. März ) und beim Fasten das loslassen will, „was wir an Überflüssigem mit uns herumtragen, zum Beispiel im Kopf“.

Mit dem Kopf – und mit der Seele – wird auch in Niederösterreichs Stiften von Altenburg bis Zwettl gefastet, bei den „Schweige- und Einzelexerzitien“ in Göttweig etwa oder beim Klosterfasten in Geras (beides ab 25. Februar ).