In ihrem Berufsalltag beschäftigen sich Logopäden mit Sprache und Sprechen, aber auch Hörbefundungen und Hörgesundheit. Was Freizeitlärm bei Jugendlichen bewirken und wie man dem vorbeugen kann, damit befasst sich Daniel Blümel.

Für seine Bachelor-Arbeit, Studiengang Logopädie der FH Wiener Neustadt, fand ein Workshop statt. Mit etwa 30 Schülern der HLW Wiener Neustadt. Mit Hörtests, themenbezogenem Rätsel, Fragebogen rund um das Hörverhalten in der Freizeit usw. Er möchte dabei aber auch Jugendliche für das Thema Freizeitlärm sensibilisieren. Immerhin: „Die moderne Freizeitgestaltung und der technische Fortschritt, wie zum Beispiel Medienkonsum über Kopfhörer, bringen Kinder und Jugendliche vermehrt in Kontakt mit Freizeitlärm und seinen temporären sowie chronischen Folgen“, so Simon Sollereder, wissenschaftlicher Mitarbeiter und Betreuer der Arbeit. „Von einer Erholung der Hörstrukturen während der Freizeit kann hier nicht mehr ausgegangen werden.“

Das Problem: Wenn man im Beruf oder in der Freizeit regelmäßig Lärm ausgesetzt ist, können Langzeitfolgen, wie ein permanenter Hörverlust, auftreten. Das kann später auch ein Problem bei der Jobsuche werden.

www.fhwn.ac.at