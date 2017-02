„Ob in Knödeln oder Strudeln, als Kompott oder fruchtig köstlicher Edelbrand – die Marille darf nirgends fehlen“, feiert das Original Sacher Backbuch die Frucht aller Früchte. „Ohne Marillenmarmelade wäre der Palatschinken eine einzige ,Fadesse‘. Und selbst die Königin der Torten, die Original Sacher Torte, bliebe ungekrönt, ohne den köstlichen Geschmack der eingekochten Aprikosen, die sich unter dem dunklen Schokolademantel verbergen.“

Wie all die anderen Produkte des Sachers, die von österreichischen Lieferanten stammen, kommen auch die eingekochten „Aprikosen“ aus der Nähe. 70 Kilometer von der Patisserie des Hotels Sacher in der Wiener Philharmonikerstraße entfernt. Aus den Obstgärten der Wachau. „In der Marillenzeit kaufen wir unsere Marillen von einem Bauern in der Wachau und kochen sie ein“, verrät Küchenchef Dominik Stolzer im Buch.

Das können Backfans natürlich auch selbst, bevor sie die Torte in Angriff nehmen. Oder sie kaufen sich gleich eine Marmelade, wie im Rezept zur Sacher-Torte im Backbuch empfohlen: „200 g Marillenmarmelade (am besten aus der Wachau)“. Das Sacher-Torten-Rezept übrigens ist nur eine Annäherung ans Original-Rezept. Immerhin ist das streng geheim.