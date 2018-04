Nationalpark-Ranger begleiten die Gäste bei den Frühlings-Touren zu Lande und zu Wasser. Eine Anmeldung ist erforderlich, sofern nicht anders angeführt.

Artenschutz im Nationalpark – eine Spurensuche (Wanderung für Erwachsene)

In den Orther Auen haben anderswo bereits selten gewordene Arten wie der Eichenbockkäfer oder die Sumpfschildkröte ihren Lebensraum. Die Schutzbemühungen der Nationalparkverwaltung werden entlang abwechslungsreicher Wiesen- und Auwälder vorgestellt. Verlandete Altarme und alte Eichen säumen den Wegverlauf, trockene Standorte vermitteln den Eindruck einer Savannenlandschaft und lassen Rückschlüsse auf die landschaftliche Entwicklung der letzten 100 Jahre zu. Die Summe unterschiedlicher Lebensräume schafft eine hohe Artenvielfalt, welche einen wesentlichen thematischen Teil dieser Wanderung darstellt.

Samstag, 7. April 2018, 14 Uhr, Orth/Donau, sowie für Gruppen zum Wunschtermin

Vom Wirtschaftswald zum Urwald von morgen – Waldentwicklung im Nationalpark (Wanderung für Erwachsene)

Bis zur Gründung des Nationalparks wurden die Auwälder wirtschaftlich genutzt. Den Schlägerungen folgten Aufforstungen und Pflegemaßnahmen. Über weite Bereiche kann sich der Wald heute selbst entwickeln, wenngleich die Spuren der alten Eingriffe noch gut sichtbar sind. Verschiedene Waldbilder und Pflanzengesellschaften werden vorgestellt und geben eine Vorstellung, wie sich die Wälder im Nationalpark Donau-Auen entwickeln werden.

Sonntag, 8. April 2018, 14 Uhr, Eckartsau, sowie für Gruppen zum Wunschtermin

Vogelstimmen – Fachexkursion

Was wäre der Frühling ohne Vogelgesang? Zahlreiche Zugvögel sind bereits eingetroffen und dabei, ihre Reviere abzugrenzen sowie um Weibchen zu werben. Lernen Sie, die charakteristischen Rufe und Gesänge zu erkennen und begleiten Sie einen Ornithologen durch die verschiedenen Lebensräume unserer vielfältigen Vogelwelt: Wir spazieren frühmorgens durch den ergrünenden Auwald und entlang von Gewässern, dabei lauschen wir dem eindrucksvollen Vogelkonzert im Nationalpark.

Die Mitnahme von Ferngläsern ist empfehlenswert.

Samstag, 14. April 2018, 8 Uhr, Schönau, sowie für Gruppen zum Wunschtermin

Kostenfreie Führung auf der Schlossinsel "Frühlingserwachen im Nationalpark Donau-Auen"

Im Rahmen der Orther Bärlauchtage, keine Anmeldung nötig

Gemeinsam mit Nationalpark-RangerInnen erkunden Sie die Schlossinsel, Freigelände des schlossORTH Nationalpark-Zentrums. Erfahren Sie dabei Wissenswertes und Verblüffendes zur Tier- und Pflanzenwelt der Donau-Auen mit dem Schwerpunktthema Bärlauch und andere Frühjahrsblüher.

Sonntag, 15. April 2018, 14.30 Uhr, Orth/Donau

Mit dem Förster in die Au

Die Donau-Auen rufen! Ziehen Sie mit einem Waldexperten los und lernen Sie die verschiedenen Gesichter des Auwaldes kennen. Was versteht man unter „Weicher Au“? Welche Bäume wachsen in der „Harten Au“? Sind Wildschweine wirklich gefährlich? Was macht der Hirsch bei Hochwasser? Und wer lebt sonst noch im Auwald? Alte und neue Geschichten rund um Wald und Wild in den Donau-Auen versprechen einen kurzweiligen und spannenden Ausflug.

Sonntag, 15. April 2018, 15 Uhr, Eckartsau

Nachtaktiv im Auwald (Nachtwanderung)

Wenn es dämmert, beginnt das geheime Leben der Finsternis. Käuze rufen, Rehe bellen, Nachtigallen schlagen in die Stille der Nacht, während im Frühsommer Glühwürmchen leuchten. Ausgerüstet mit einem Bat-Detektor orten wir Fledermäuse. Mit etwas Glück beobachten wir Biber. Doch warum sind manche Tiere überhaupt nachtaktiv? Welche Anpassungen an das Nachtleben gibt es? Und was bedeutet Lichtverschmutzung?

Samstag, 21. April 2018, 20 Uhr, Schönau, sowie für Gruppen zum Wunschtermin

Die Vielfalt der pannonischen Pflanzenwelt (Wanderung für Erwachsene)

Die karstigen Felsen des Braunsbergs ermöglichten die Ausbildung von Trockenrasen, auf denen viele seltene Tier- und Pflanzenarten Rückzugsflächen finden. Die Wälder an den Abhängen des Berges sind deutlich trockener und unterscheiden sich von der typischen Auwaldvegetation. Begleiten Sie eine kundige Nationalpark-Rangerin zu den botanischen Besonderheiten und genießen Sie die beeindruckende Rundumsicht vom Plateau des Braunsbergs.

Sonntag, 22. April 2018, 14 Uhr, Hainburg, sowie für Gruppen zum Wunschtermin

Auf den Spuren der alten Donaulandschaft (Wanderung für Erwachsene)

Begleiten Sie einen Nationalpark-Ranger durch die vielfältigen Auen bei Schönau. Hier sind noch deutlich Spuren der alten Donaulandschaft vor der großen Regulierung erkennbar. Weite Stillwasserbereiche und wieder an den Hauptstrom angebundene Seitenarme mit Schotterflächen sind ebenso vielfältige Lebensräume wie ausgedehnte Auwiesen und der Hochwasserschutzdamm.

Sonntag, 29. April 2018, 14 Uhr, Schönau, sowie für Gruppen zum Wunschtermin

Zusatztipps:

Das schlossORTH Nationalpark-Zentrum ist täglich von 9 bis 18 Uhr geöffnet. Die Tierwelt auf dem Freigelände Schlossinsel freut sich auf kleine und große Gäste!

Die beliebten Nationalpark-Bootstouren mit Kanu, Schlauchboot und Tschaike haben wieder Saison! Angebote für Erwachsene, Familien, auf der freien Donau oder im stillen Altarm bringen Ihnen die Aulandschaft stimmig näher. Wir beraten Sie gerne.

Unser Frühlings-Highlight: Familienfest im schlossORTH Nationalpark-Zentrum, Sonntag, 22. April, 10 bis 18 Uhr. Unter dem Motto „Von Froschkönigen bis Donaudrachen“ warten Kinderprogramm, Forscher- und Bastelstationen, Musik und Gewinnspiel rund um die Welt der Amphibien. Wer feiert mit?



