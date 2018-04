Die Ziermarille im Wachaugarten blüht schon („die ist heuer früher dran“). Die Narzissen („das sind an die 4.000“) fangen gerade an. Und die Kuhschelle („eine unserer botanischen Besonderheiten“) auch.

Gerade rechtzeitig. Denn: In Tulln ist wieder Garten-Zeit. Genauer: Garten-Tulln-Zeit. Am Samstag hat Europas größte ökologische Gartenschau an der Donauau ihre Pforten geöffnet. Ohne Festakt und ohne (prominente) Gästeliste. Dafür aber mit ein bisschen Narzissenweiß und Schellenblau. Und demnächst mit ganz viel (neuem) Grün.

„Bei uns“, sagt Franz Gruber, „gibt’s heuer so viel Neues wie noch nie!“ Weil: „Umso mehr Diversität, umso besser“, so der Garten-Tulln-Geschäftsführer. Das gilt für die Staudenbeete, die heuer in neuen Farben leuchten sollen. Das gilt im Besonderen aber auch für das neue Arboretum, also: den „Baum“-Garten, den man als Reaktion auf das vorjährige Eschensterben ganz im Westen angelegt hat. Und das gleich ein bisschen großzügiger als die meisten anderen der mittlerweile über 65 Schaugärten.

Zehn Jahre Gartenschau

Auf 5.000 Quadratmetern („das soll jedes Jahr mehr werden“) wachsen da Kleinbäume und Sträucher, die „zum Teil bei uns noch nicht so bekannt sind“, wie eine immergrüne Magnolie, eine immergrüne Eiche („das sind Raritäten“), eine Stechpalme oder spezielle Arten von Elsbeere und Hartriegel.

Noch mehr Bäume sollen auf der heuer neu eingerichteten Forstbaumschule („die wollen wir wie vor 200 Jahren führen“) auf der dafür eigens gesperrten Auwaldinsel wachsen.

Weißbier und Brezel stehen dagegen im neuen Bayern-Garten, der im Mai eröffnet wird, auf der Gartenkarte, Wein & Nuss in der neuen Vinothek des Weingutes Koch und neue Erkenntnisse im gleichnamigen Garten von Christian Winkler. Wird im nächsten Monat eröffnet: der Musterschulgarten der Initiative „Natur im Garten“.

Und noch im April wird in Tulln gefeiert. Und zwar der zehnte Geburtstag der Gartenschau. Mit einem ganzen Geburtstagstag. Mit einigen prominenten Gästen. Und: „Da gibt’s wirklich eine Torte!“, lacht Franz Gruber.

